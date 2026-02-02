Алименты с зарплаты: могут ли их списывать без ведома отца

Порядок начисления и выплаты алиментов детально урегулирован нормами семейного законодательства. В частности, Семейный кодекс предусматривает возможность определения алиментов или в фиксированной денежной сумме, или как доли от дохода плательщика.

Может ли работодатель удерживать алименты из заработной платы работника?

В большинстве случаев удержание алиментов из заработной платы происходит не по инициативе работодателя, а на основании официальных документов, вроде решения суда, исполнительного листа или нотариально удостоверенного договора между родителями. Такой порядок предусмотрен нормами Семейного кодекса Украины.

Соответственно, после поступления таких документов работодатель обязан осуществлять отчисления независимо от дополнительного согласия работника. Фактически это означает, что отдельного уведомления или согласования плательщика для каждого удержания не требуется.

Если решение уже принято и передано на исполнение, алименты могут удерживаться из зарплаты автоматически при ее начислении.

Могут ли списывать алименты без ведома отца?

В то же время полностью "без ведома" такие списания обычно не происходят. Как правило,, плательщик знает об алиментных обязательствах еще на этапе судебного разбирательства или заключения договора.

Справочно! На практике человек может узнать о фактических отчислениях уже после того, как документы поступили работодателю или исполнительной службе.

Размер удержаний зависит от способа определения алиментов. Они могут устанавливаться или в фиксированной сумме, или как доля от дохода.

Если заработок нестабильный, чаще применяют фиксированный размер.

Если же доход официальный и регулярный, то долю от зарплаты.

Сколько отчисляют из заработной платы алиментов на ребенка?

Ориентировочные доли выплат в зависимости от количества детей определены статьей 183 Семейного кодекса Украины:

25% дохода – на одного ребенка;

ориентировочно 33% – на двух детей;

50% – на трех и более детей.

В то же время окончательный размер определяется индивидуально с учетом материального состояния плательщика, его здоровья, наличия других иждивенцев и имущественного положения.

Обратите внимание! Алименты могут взиматься не только после развода. А обязанность содержать ребенка возникает независимо от того, находятся ли родители в браке.

Что еще нужно знать об алиментах в Украине?