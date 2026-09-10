Пенсионерам гарантируют неприкосновенный минимум: Кабмин изменит правила взыскания долгов

В Украине предлагают запретить взыскивать средства с пенсионеров-должников, если после взыскания у них не останется определенная сумма. Соответствующая норма содержится в новом правительственном законопроекте об усилении защиты прав человека при принудительном исполнении решений.

Какие изменения предлагает новый законопроект

Кабмин разработал масштабный законопроект, который изменяет правила принудительного удержания средств из выплат украинцам. Главная цель инициативы – обеспечить каждому пожилому человеку базовую финансовую защиту. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Согласно действующему законодательству, исполнители могут списывать с пенсий до 50% в случае взыскания алиментов или возмещения убытков и до 20% по другим долгам, например за коммунальные услуги или кредиты. Однако сейчас в законе отсутствует четкий предел минимальной суммы, которая обязательно должна остаться на счете человека после отчислений.

По словам парламентария, в предложении правительства есть два ключевых условия для защиты должников. Во-первых, вводится ограничение на проведение любых принудительных удержаний. Их будут разрешать только в том случае, если ежемесячная выплата превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот показатель составляет 2 595 гривен.

Однако Василевская-Смаглюк уточнила, что даже если сумма превышает этот порог, то после всех удержаний человеку обязаны оставить не менее 2 595 гривен в месяц. То есть привычные лимиты в 20% или 50% останутся предельными, но удерживать полную сумму будет запрещено, если это приведет к уменьшению выплаты ниже гарантированного минимума.

Долги не будут списываться полностью

В то же время правительство подчеркивает, что новые правила не означают аннулирования финансовых обязательств. Законопроект не освобождает пенсионеров от исполнения судебных решений и уплаты задолженностей, а лишь устанавливает предел, ниже которого нельзя снижать выплаты на проживание.

Напомним, аресту счета не препятствует то, что на него поступает пенсия или социальные выплаты. Исполнитель может заблокировать такой счет, если банк не сообщил о его специальном режиме. В то же время защищенные законом пенсии и социальные выплаты нельзя просто списать в счет долга.

Если счета человека арестованы из-за долгов, это не означает, что он вообще остается без доступа к деньгам. Должник может определить один счет для расходных операций и пользоваться им в пределах суммы, равной двум минимальным зарплатам – 17 294 гривен.