Какие изменения предлагает новый законопроект

Кабмин разработал масштабный законопроект, который изменяет правила принудительного удержания средств из выплат украинцам. Главная цель инициативы – обеспечить каждому пожилому человеку базовую финансовую защиту. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Согласно действующему законодательству, исполнители могут списывать с пенсий до 50% в случае взыскания алиментов или возмещения убытков и до 20% по другим долгам, например за коммунальные услуги или кредиты. Однако сейчас в законе отсутствует четкий предел минимальной суммы, которая обязательно должна остаться на счете человека после отчислений.

По словам парламентария, в предложении правительства есть два ключевых условия для защиты должников. Во-первых, вводится ограничение на проведение любых принудительных удержаний. Их будут разрешать только в том случае, если ежемесячная выплата превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот показатель составляет 2 595 гривен.

Однако Василевская-Смаглюк уточнила, что даже если сумма превышает этот порог, то после всех удержаний человеку обязаны оставить не менее 2 595 гривен в месяц. То есть привычные лимиты в 20% или 50% останутся предельными, но удерживать полную сумму будет запрещено, если это приведет к уменьшению выплаты ниже гарантированного минимума.

Долги не будут списываться полностью

В то же время правительство подчеркивает, что новые правила не означают аннулирования финансовых обязательств. Законопроект не освобождает пенсионеров от исполнения судебных решений и уплаты задолженностей, а лишь устанавливает предел, ниже которого нельзя снижать выплаты на проживание.

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Напомним, аресту счета не препятствует то, что на него поступает пенсия или социальные выплаты. Исполнитель может заблокировать такой счет, если банк не сообщил о его специальном режиме. В то же время защищенные законом пенсии и социальные выплаты нельзя просто списать в счет долга.

Если счета человека арестованы из-за долгов, это не означает, что он вообще остается без доступа к деньгам. Должник может определить один счет для расходных операций и пользоваться им в пределах суммы, равной двум минимальным зарплатам – 17 294 гривен.