Які зміни пропонує новий законопроєкт

Кабмін розробив масштабний законопроєкт, який змінює правила примусового утримання коштів із виплат українців. Головна мета ініціативи – забезпечити кожній людині похилого віку базовий фінансовий захист. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За чинним законодавством виконавці можуть списувати з пенсій до 50% у разі стягнення аліментів чи відшкодування збитків і до 20% за іншими боргами, наприклад за комунальні послуги чи кредити. Однак зараз у законі відсутня чітка межа мінімальної суми, яка обов'язково має залишитися на рахунку людини після відрахувань.

За словами парламентарки, в пропозиції уряду є дві ключові умови для захисту боржників. По-перше, є обмеження в проведенні будь-яких примусових утримань. Їх дозволятимуть лише тоді, коли щомісячна виплата перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Зараз цей показник становить 2 595 гривень.

Але Василевська-Смаглюк уточнила, що навіть коли сума більша за цей поріг, то після всіх стягнень людині зобов'язані залишити щонайменше 2 595 гривень на місяць. Тобто звичні ліміти у 20% або 50% залишаться граничними, але утримувати повну суму буде заборонено, якщо це призведе до зменшення виплати нижче гарантованого мінімуму.

Борги не списуватимуть повністю

Водночас уряд наголошує, що нові правила не означають анулювання фінансових зобов'язань. Законопроєкт не звільняє пенсіонерів від виконання судових рішень і сплати заборгованостей, а лише встановлює межу, нижче якої не можна опускати виплати для проживання.

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Нагадаємо, арешту рахунку не заважає факт, що на нього надходить пенсія або соціальні виплати. Виконавець може заблокувати такий рахунок, якщо банк не повідомив про його спеціальний режим. Водночас захищені законом пенсії та соціальні виплати не можна просто списати в рахунок боргу.

Якщо рахунки людини арештовані через борги, це не означає, що вона взагалі залишається без доступу до грошей. Боржник може визначити один рахунок для видаткових операцій і користуватися ним у межах суми, що становить дві мінімальні зарплати – 17 294 гривень.