Гендерно-правовая экспертиза: как законы проверяют на равенство прав женщин и мужчин

Гендерно-правовая экспертиза помогает выявлять в законодательстве нормы, которые могут нарушать принцип равных прав и возможностей женщин и мужчин. В условиях войны и будущего восстановления Украины ее роль в подготовке справедливых и сбалансированных решений только возрастает.

Что такое гендерно-правовая экспертиза и зачем она нужна?

Гендерно-правовая экспертиза является эффективным инструментом анализа действующего законодательства и проектов нормативно-правовых актов с целью выявления возможных проявлений дискриминации по признаку пола, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. В Украине этот механизм начал применяться с 2005 года – после принятия Закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", в котором впервые было закреплено соответствующее понятие.

Читайте также Что будет с исполнительным производством, если должник умирает

В 2006 году Кабинет Министров определил порядок проведения гендерно-правовой экспертизы, который впоследствии был обновлен в 2018 году. В том же году Министерство юстиции утвердило методические рекомендации, детализирующие подходы к анализу законов и проектов нормативно-правовых актов с точки зрения соблюдения принципа гендерного равенства.

Обратите внимание! Главная цель такой экспертизы – гарантировать, чтобы нормы права не содержали прямых или скрытых дискриминационных положений, учитывали реальное влияние правового регулирования на женщин и мужчин и обеспечивали равный доступ к правам, ресурсов, услуг и механизмов защиты. Применение этого инструмента еще на этапе подготовки документов позволяет предотвратить принятие норм, которые могут усиливать социальное или экономическое неравенство.

Особую актуальность гендерно-правовая экспертиза приобрела в условиях полномасштабной войны и подготовки к послевоенному восстановлению. Изменения в сфере занятости, социальной защиты, обороны и доступа к государственным услугам по-разному влияют на женщин и мужчин, что требует внимательного анализа со стороны законодателя.

Важно! Рост роли женщин в традиционно "мужских" секторах, дополнительная нагрузка в сфере ухода, потребности военнослужащих и ветеранов обоих полов, а также вопрос равного доступа к социальным гарантиям и компенсациям – все это требует взвешенных решений. Именно гендерно-правовая экспертиза помогает государству формировать политику, которая соответствует реальным потребностям общества и принципам равенства.

Может ли человек с инвалидностью работать на двух работах?