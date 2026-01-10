Что бывает, когда должник умирает?

Смерть должника не является автоматическим основанием для окончания исполнительного производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Законодательство Украины и позиция Большой Палаты Верховного Суда предусматривают, что в первую очередь должен быть решен вопрос замены стороны в исполнительном производстве – умершего должника его правопреемниками.

Смотрите также Звонки, угрозы и "выезды на дом": как реагировать на давление коллекторов

В случае смерти должника исполнительное производство подлежит остановке, а не завершению. Закончить его можно только в определенных законом случаях: если нет наследников, отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, или если правоотношения не допускают правопреемства. Таким образом, факт смерти сам по себе не является основанием для закрытия производства без проверки наличия наследников и наследственного имущества.

Если правоотношения допускают правопреемство, государственный исполнитель – по собственной инициативе или по обращению взыскателя или другого заинтересованного лица – обращается в суд с заявлением о замене стороны исполнительного производства. В настоящее время производство останавливается в соответствии с требованиями Закона Украины "Об исполнительном производстве".

После получения определения суда государственный исполнитель выносит постановление о замене должника его наследниками и продолжает исполнение решения уже по ним.

Обратите внимание! В то же время ответственность наследников является ограниченной. Взыскание может быть обращено только на то имущество, которое перешло к ним в порядке наследования. Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследники отвечают за долги наследодателя только в пределах стоимости полученного имущества и пропорционально своей доле в наследстве. Если лицо не приняло наследство или отказалось от него, обязанность отвечать по долгам умершего не возникает.

Какие еще нюансы по производству?

Арест, наложенный на имущество должника в рамках исполнительного производства, обычно сохраняется на период его остановки. Наличие такого ареста в реестрах может стать основанием для отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство до момента замены стороны в производстве или снятия ареста в установленном порядке.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 11 октября 2023 отметила, что смерть должника следует рассматривать как выбытие стороны исполнительного производства, а не как безусловное основание для его окончания. Суд пришел к выводу, что денежные обязательства входят в состав наследства, а государственный исполнитель в такой ситуации обязан остановить производство и инициировать замену стороны.

Важно! Если же исполнительное производство было закончено без учета возможности правопреемства, соответствующее постановление можно обжаловать в суде и добиться возобновления производства с заменой должника его наследниками.

С долгами, но без денег: когда физлицо признают банкротом?