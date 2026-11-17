Директор вымогал "откаты" у подчиненных

В одном из коммунальных предприятий в Луцке разоблачили директора, который брал деньги у работников за начисленные премии. Факты получения таких "откатов" задокументированы в период с августа по октябрь 2026 года. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отмечают правоохранители, деньги руководитель брал из выплаченных подчиненным премий. Тем, кто отказывался платить, мужчина угрожал лишением выплат в дальнейшем.

Как стало известно изданию "Волынские новости", подозреваемым в получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством, является директор коммунального предприятия "Волынский областной центр службы крови".

Руководитель КП фактически обязал подчиненных отдавать "откаты" из выплаченных им денежных премий, которые они получили за август и сентябрь. Таким образом, предполагаемый злоумышленник получил не менее 250 тысяч гривен за несколько месяцев.

В ходе санкционированных обысков, проведенных у фигурантов дела, изъяты денежные средства на общую сумму свыше 22 миллионов в гривневом эквиваленте. По ходатайству следователей на изъятые деньги судом наложен арест,

– говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее стало известно об организованной коррупционной схеме, начатой руководством киевской больницы. Там заставляли хирургов еженедельно платить процент от операций.

Трем фигурантам, среди которых два заведующих отделениями и медицинский директор, предъявили подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.