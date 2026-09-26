Как именно действовала коррупционная схема в столичной больнице

С начала января 2026 года хирурги, ортопеды и травматологи были вынуждены каждую пятницу отдавать руководству процент за проведенные операции. Организовали этот теневой бизнес двое заведующих отделениями и медицинский директор, что сообщает Киевская городская прокуратура.

Один из заведующих выполнял роль "кассира": он вел списки операций, подсчитывал "долг" каждого врача и передавал наличные наверх. Тех, кто отказывался платить дань, шантажировали.

Тем, кто отказывался платить, угрожали не допускать к операциям, перевести на "бумажную" работу или лишить бронирования от мобилизации. Лишь один из врачей, по данным следствия, был вынужден передать более 40 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Такая система поборов напрямую бьет по кошелькам пациентов, ведь врачи часто вынуждены компенсировать эти взятки за счет больных.

Правоохранители фиксировали эти еженедельные сборы денег в течение нескольких месяцев. 18 сентября 2026 года трем фигурантам сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

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В настоящее время в отношении двух заведующих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Медицинский директор помещен под ночной домашний арест, однако прокуратура уже обжалует это решение.

Если вина будет доказана, организаторам схемы грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Взяточничество в больнице – не редкость

Напомним, во Львовской области правоохранители разоблачили должностное лицо одной из больниц, которое вымогало деньги за подтверждение у пациентов заболеваний. За взятку он должен был содействовать оформлению соответствующих медицинских документов.

В том же регионе в мае 2026 года на Львовщине разоблачили уже масштабную схему уклонения от мобилизации, к которой, по данным правоохранителей, были причастны более 40 должностных лиц, в том числе работники больницы. Участники схемы за деньги фиктивно трудоустраивали военнообязанных на коммунальные предприятия, чтобы те получали бронирование, а также оформляли фиктивные документы об инвалидности, что позволяло избежать мобилизации.