Як саме працювала корупційна схема в столичній лікарні

З початку січня 2026 року хірурги, ортопеди та травматологи були змушені щоп'ятниці віддавати керівництву відсоток за проведені операції. Організували цей тіньовий бізнес двоє завідувачів відділень та медичний директор, про що повідомляє Київська міська прокуратура.

Один із завідувачів виконував роль "касира": він вів списки втручань, рахував "борг" кожного лікаря та передавав готівку наверх. Тих, хто відмовлявся платити данину, шантажували.

Тим, хто відмовлявся платити, погрожували не допускати до операцій, перевести на "паперову" роботу або позбавити бронювання від мобілізації. Лише один із лікарів, за даними слідства, був змушений передати понад 40 тисяч гривень,

– йдеться в повідомленні.

Така система поборів безпосередньо б'є по гаманцях пацієнтів, адже лікарі часто змушені компенсувати ці хабарі коштом хворих.

Правоохоронці документували ці щотижневі збори грошей протягом кількох місяців. 18 вересня 2026 року трьом фігурантам повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Керівництво лікарні брало побори з медиків: відео

Наразі двом завідувачам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Медичного директора відправили під нічний домашній арешт, проте прокуратура вже оскаржує це рішення.

Якщо провину доведуть, організаторам схеми загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Хабарництво в лікарні – не рідкість

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці викрили посадовця однієї з лікарень, який вимагав гроші за підтвердження у пацієнтів захворювань. За хабар він мав сприяти оформленню відповідних медичних документів.

У тому ж регіоні в травні 2026 року на Львівщині викрили вже масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої, за даними правоохоронців, були причетні понад 40 службових осіб, зокрема працівники лікарні. Учасники схеми за гроші фіктивно працевлаштовували військовозобов'язаних на комунальні підприємства, щоб вони отримували бронювання, а також оформлювали фіктивні документи про інвалідність, що дозволяло уникнути мобілізації.