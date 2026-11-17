Директор вимагав "відкати" у підлеглих

В одному з комунальних підприємств у Луцьку викрили директора, який брав гроші в працівників за нараховані премії. Факти отримання таких "відкатів" задокументовані протягом серпня – жовтня 2026 року. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як зазначають правоохоронці, гроші керівник брав з виплачених підлеглим премій. Тим, хто відмовлявся платити чоловік погрожував позбавленням виплат надалі.

Як стало відомо виданню "Волинські новини", підозрюваним в отриманні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням, є директор комунального підприємства "Волинський обласний центр служби крові".

Керівник КП фактично зобов'язав підлеглих давати "відкати" з виплачених їм грошових премій, які вони отримали за серпень та вересень. Таким чином імовірний зловмисник отримав щонайменше 250 тисяч гривень за кілька місяців.

У ході санкціонованих обшуків, проведених у фігурантів справи, вилучено грошові кошти на загальну суму понад 22 мільйонів у гривневому еквіваленті. За клопотанням слідчих на вилучені гроші судом накладено арешт,

– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше стало відомо про організовану корупційну схему, започатковану керівництвом київської лікарні. Там змушували хірургів щотижня платити відсоток від операцій.

Трьом фігурантам, серед яких два завідувачі відділень та медичний директор, висунули підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.