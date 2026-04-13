Проверьте загранпаспорт: какой документ обязательно надо обновить

В Украине больше не действует временное разрешение на загранпаспорт с продленным сроком действия. Поэтому люди, у которых был именно такой документ, должны обновить на современный.

Кому стоит обновить паспорт для выезда за границу?

Украинцам рекомендуют проверить загранпаспорта. В первую очередь это касается граждан, в документе которых записаны данные о членах семей. Об этом пишет Миграционная служба Днепропетровской области.

Смотрите также Новые правила для украинцев за рубежом: как теперь получить паспорт без очередей и поездок

Миллионам украинцев могут отказать в пересечении границы. Также обновить документ надо тем людям, которые живут или работают за рубежом. С начала полномасштабной войны люди могли пользоваться загранпаспортами с продленным сроком действия. Однако уже с 28 октября 2025 года этот документ не будет признаваться.

Обновить паспорт стоит тем людям, которые получили временное продление старых паспортов из-за проблем с работой консульств в начале российского вторжения.

Сейчас потребности в этих паспортах нет, ведь консульства Украины работают в нормальном режиме, а оформить обычный паспорт для выезда за границу можно в филиалах Государственного предприятия "Документ".

Так большинство государств мира теперь признают только паспорта с четким сроком действия. Гражданам, которым исполнилось 16 лет загранпаспорт выдается на 10 лет. До этого возраста документ действителен 4 года. Такие нормы установлены в Постановлении Кабинета Министров Украины № 152 "Порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу".

Когда паспорт для выезда за границу заканчивается, его снова можно оформить в посольствах или консульствах Украины за рубежом, в филиалах ГП "Документ". В Украине – в подразделениях Миграционной службы или ЦНАПах.

Важно! Загранпаспорта детей, где записаны родители или другие члены семьи считаются недействительными. Такой документ также надо обновить.

Что стоит знать об обновлении данных в заграничных документах?