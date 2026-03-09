С выбором фото и способа доставки: как заказать водительское удостоверение в несколько кликов

Заказать водительское удостоверение можно прямо из дома. Для того, чтобы обменять временные или утраченные права, существует несколько путей.

Как можно обменять водительское удостоверение?

Для того чтобы получить новое водительское удостоверение, если у старого закончился срок или оно было потеряно, нужно зайти в Дию или Электронный кабинет водителя. Также можно прийти и заказать услугу в Сервисных центрах, однако первый вариант – значительно быстрее. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Смотрите также В Украине обновили закон для комфорта водителей с детьми

Для тех, кто не хочет стоять в очереди, чтобы получить новое водительское удостоверение есть простой путь – заказ в несколько кликов. Если у водителя закончился срок действия удостоверения, изменились персональные данные, удостоверение было потеряно, повреждено или похищено, то стоит сделать заказ онлайн. Для этого следует:

открыть Кабинет водителя или приложение Дия;

выбрать услугу;

нажать на одну из предложенных причин обращения;

выбрать тип документа (пластиковый, электронный или оба);

указать сервисный центр МВД, где хотите получить физический бланк.

Последним шагом является подписание заявления и оплата услуги. Такой же путь надо пройти, если вы раньше имели водительское удостоверение, выданное после 2013 года только в пластиковом формате, но теперь хотите иметь и цифровой документ.

Важно! При заказе нового водительского удостоверения через Дию система подтягивает фото из паспорта гражданина Украины. А если заказать документ в Электронном кабинете водителя, то на новых правах будет фото, которое было в реестрах МВД, то есть то, что и было раньше.

Удостоверение также можно заказать с доставкой в почтовое отделение. Ранее документы направлялись только Укрпочтой. К слову, именно владелец должен забирать свое удостоверение на почте, перепоручить получение документа нельзя.

Как сообщает Главный Сервисный центр МВД, с марта стала доступна доставка и Новой Почтой. Службой можно доставить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства. Для этого стоит заказать услугу именно в Электронном кабинете водителя. Там выберите доставку по почте, укажите номер и адрес удобного для вас отделения. Только документ будет изготовлен и передан логистическому партнеру, пользователю поступит уведомление.

Цифровизация водительских удостоверений в Украине