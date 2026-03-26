Благодарность участникам боевых действий от государства, – военный предложил интересное изменение в законе

Военные в большинстве случаев одобрительно относятся к идее введения обязательной военной службы для кандидатов на работу в государственных органах. Заместитель командира Третьего армейского корпуса предложил еще одно возможное решение, связанное с госслужбой.

Как комментируют новый закон №13347?

После утверждения народными депутами закона, который предусматривает обязательную военную службу для тех, кто хочет работать в государственных структурах, в сети возникло бурное обсуждение изменений. В частности, свое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в телеграмме.

Военный отметил, что принятое депутатами изменение является правильным, хотя и заработает оно, вероятно, только через год после прекращения или отмены военного положения.

Пока же Жорин предложил законодательное изменение, которое бы позволило ветеранам войны в первую очередь занимать должности на государственной службе. Конечно при условии, что они прошли бы конкурс и имели бы соответствующие навыки.

Вот это будет о реальном уважении и благодарности участникам боевых действий со стороны государства,

– отметил Максим Жорин.

Речь идет о законе, который предусматривает обязательную военную службу в определенных случаях. Кроме того, как пишет Верховная Рада, законодатели поддержали этим документом создание специальных центров подготовки. Решение поддержали 263 депутата.

