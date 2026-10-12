Трудовое законодательство приблизили к стандартам ЕС: Рада поддержала евроинтеграционный закон

Верховная Рада на заседании 12 октября приняла закон, вводящий систему требований по безопасности и здоровью работников и регулярную оценку работодателем рисков, которые могут возникнуть на рабочем месте. Документ прописывает европейские стандарты защиты людей на рабочих местах и ​​изменяет устаревшую систему охраны труда.

Оценка рисков и новые правила для бизнеса

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон о безопасности и охране здоровья работников на рабочем месте. Решение поддержали 246 народных депутатов, сообщает 24 Канал.

Во время финального голосования народные депутаты не поддержали четыре поправки к проекту, но проголосовали за главную цель нового закона – изменение самого подхода к защите на производстве. Государство смещает акцент с советского понятия "охрана труда" на европейскую концепцию "безопасность работника".

Как пишет пресс-служба Верховной Рады, до сегодня работодатели тратили ресурсы на выполнение устаревших требований и формальных инструкций, что часто позволяло им уходить от реальной ответственности за несчастные случаи. Новое законодательство переключает внимание именно на минимизацию рисков для жизни и здоровья человека.

Принятый документ полностью имплементирует рамочную Директиву Рады ЕС 89/391/ЕЭС в рамках Соглашения об ассоциации.

Проектом закона также предлагается ввести в законодательство ключевые термины и понятия в сфере безопасности и здоровья работников на рабочем месте, в частности, понятия инцидента, профессионального риска, оценки профессиональных рисков, рабочего места, вредных и опасных профессиональных факторов, аудита системы управления безопасностью и охраной здоровья работников на рабочем месте, представителей работников и т. д.,

– говорится в сообщении.

Основные нормы предусматривают повышение уровня защиты жизни и здоровья работников на рабочем месте. Изменения должны упростить законодательство и снизить административную и регуляторную нагрузку на работодателя.

Работникам будут гарантированы улучшенные условия безопасности и экономические стимулы. Работодатель теперь будет нести большую ответственность за создание надлежащих условий труда и безопасной рабочей среды.

Закон также укрепляет честную конкуренцию, расширяет доступ украинских предприятий к международному рынку и повышает их конкурентоспособность на этом рынке.

Важно! Для украинского бизнеса новые правила означают снижение бюрократической нагрузки и отмену неэффективных нормативных актов. В то же время возрастает экономическая и юридическая ответственность.

Новая система предотвращения рисков предусматривает, что работодатель должен своевременно выявлять опасность на рабочем месте и устранять ее до момента возникновения чрезвычайной ситуации. Это существенно повышает уровень защиты работников в повседневной работе.

В Украине планируется обновить Трудовой кодекс

Напомним, Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса, который предусматривает существенные изменения для работников и работодателей. В частности, предусмотрено увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска и внедрение правил недискриминации. Законопроект имплементирует более 30 директив ЕС, вводит электронный документооборот, регулирует удаленную и надомную работу, а также закрепляет право мужчин на отпуск в связи с рождением детей.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, что предлагает обновить штрафы и правила ответственности за нарушение требований безопасности труда. Законодательные изменения предусматривают модернизацию правил охраны труда, увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за нарушение, повлекшее вред здоровью.