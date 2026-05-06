Люди борются за родное: языковой омбудсмен назвала количество нарушений закона за год

Языковой омбудсмен рассказала, что люди обращаются к ней с жалобами на нарушение права на получение информации на государственном языке. На украинском отказываются говорить в сфере обслуживания, а также проблемы обнаруживают на вывесках, в рекламе и интернете.

Сколько жалоб поступило в Офис языкового омбудсмена?

В 2025 году 70% людей из бизнеса и интернет-среды не соблюдали закон о языке. Речь идет о нарушениях со стороны работников учреждений и администраторов сайтов, мобильных приложений и аккаунтов в соцсетях. Всего за прошлый год уполномоченная по защите государственного языка получила 2 888 жалоб. Об этом отчиталась омбудсмен Елена Ивановская, передает Укринформ.

Ивановская говорит, что украинцы готовы защищать язык и свое право общаться именно на государственном языке. Поэтому многие люди замечают и сообщают о нарушении языкового законодательства. Более того, количество жалоб по сравнению с прошлым годом возросло

Среди прочего нарушения языковых прав граждан наблюдаются в области делопроизводства, а также среди правоохранителей и военных.

В образовании же ситуация с использованием украинского языка прогрессирует. Но появляется так называемая "внеурочная договоренность", когда государственный язык является безальтернативным только в официальной части процесса.

Это ситуация, когда формальная норма работает на уроках или на акциях, но в бытовом поведении участников образовательного процесса, на переменах, в неформальном общении мы видим инерцию прошлого,

– сказала уполномоченная Ивановская.

Государственный контроль за использованием украинского языка в течение года тоже вырос на 32%. Уже известно и об открытых административных делах за языковые нарушения, которых стало больше на 63%. В большинстве случаев люди получали предупреждения. Однако в Офисе языкового омбудсмена не хотят просто наказывать за соответствующие нарушения, а планируют менять языковое поведение.

Однако украинцы ответственно относятся к норме использования украинского языка и делают изменения не только на бумаге, но и в жизни. Помогает этому в том числе и коммуникация с владельцами и руководителями.

Как дальше будет работать языковой закон?

Штрафы в будущем могут увеличить, однако это не будет инструментом принуждения. К тому же пока закон не позволяет применять санкции против обычных граждан. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступил в силу в 2019 году, определяет, что обязательно общаться на украинском должны должностные лица государственных учреждений, представители образования, медиа, рекламы. Также государственный язык должен звучать на публичных мероприятиях.

Таким образом в Украине реализуется норма Конституции, согласно которой развивается и используется украинский язык во всех сферах общественной жизни.

Какое наказание может быть за нарушение языкового закона?

Языковой закон не касается частного общения, но устанавливает правила для бизнеса и государства. Нормы внедрялись постепенно и начали действовать в разные годы. Контроль за выполнением осуществляет языковой омбудсмен, к которому можно подать жалобу в случае нарушения. Также созданы специальные органы, которые следят за стандартами языка и его использованием.

Нарушение закона сначала наказывается предупреждением, но если его игнорировать, то выписываются штрафы, которые могут достигать нескольких тысяч гривен.

За прошлый год больше всего нарушений языкового законодательства зафиксировали в Киеве, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. В общем специалисты провели сотни проверок.