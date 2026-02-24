Обеспечение людей жильем и не только: в Украине внедрили жилищную реформу
- Закон №4751-ІХ "Об основных принципах жилищной политики" реформирует социальные и финансовые приоритеты.
- Запланировано создание Единой информационно-аналитической жилищной системы и модернизацию жилищного фонда, а также утверждение Государственной жилищной стратегии.
В Украине провели жилищную реформу. В обновленном законе определены основы жилищной политики, включающие социальные и финансовые приоритеты.
О чем говорится в новом законе о жилищной реформе?
Законодатели внесли изменения и определили шаги для внедрения успешной жилищной реформы. Закон №4751-ІХ "Об основных принципах жилищной политики".
Кроме установленных норм Законом предусматривается, что с 15 февраля утратил силу Жилищный кодекс. Однако ряд статей действует до старта работы Единой информационно-аналитической жилищной системы.
Единая информационно-аналитическая жилищная система
будет одним местом, где будут собираться, накапливаться, защищаться, учитываться, отображаться, обрабатываться и предоставляться сведения о жилищном фонде Украины. Система будет определять и лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой для реализации права на жилье.
Благодаря нормам, что описаны в законе о жилищной политике государство планирует:
- преодолевать бездомность и предотвращать ее распространение;
- формировать, наполнять, учитывать и эффективно пользоваться жилищными фондами, чтобы обеспечить людей жильем;
- предоставлять доступ гражданам к доступному и социальному жилью через различные механизмы государственной поддержки;
- обеспечивать прозрачность арендных отношений, защиты прав арендаторов и арендодателей;
- предоставлять компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в определенных законом случаях;
- разрабатывать, утверждать и выполнять документы стратегического планирования и реализации жилищной политики, местных, региональных и государственных целевых программ по вопросам, касающихся реализации права на жилье;
- привлекать общественность к формированию и реализации жилищной политики;
- устанавливать и периодически обновлять требования к потребительскому качеству жилья, соответствующие динамичным рыночным условиям и технологиям.
Простыми словами о реформе
Как рассказывают юристы Центра правовой помощи, принятый закон направлен на комплексную реформу общественных отношений в сфере жилья. Теперь будет создаваться цифровая очередь на жилье. Устаревшие реестры должны унифицировать. Отдельные группы населения будут обеспечены местами проживания, в том числе и предоставлять доступное жилье для экономически активных граждан.
Отдельные статьи определяют предоставление жилья для работников бюджетной сферы, которые во время работы нуждаются в проживании вблизи рабочего места. Съем будет происходить на условиях льготной аренды.
Согласно закону, в Украине состоится модернизация жилищного фонда, а также будет впервые утверждена Государственная жилищная стратегия.
Какие еще реформы внедрили в Украине?
В январе парламент принял за основу законопроект о внедрении электронного документооборота при трудоустройстве. Договоры будут заключаться с помощью электронной подписи и согласовываться со стандартами eIDAS.
