Обеспечение людей жильем и не только: в Украине внедрили жилищную реформу

В Украине провели жилищную реформу. В обновленном законе определены основы жилищной политики, включающие социальные и финансовые приоритеты.

О чем говорится в новом законе о жилищной реформе?

Законодатели внесли изменения и определили шаги для внедрения успешной жилищной реформы. Закон №4751-ІХ "Об основных принципах жилищной политики".

Смотрите также Налог на метры: сколько заплатили украинцы за жилье

Кроме установленных норм Законом предусматривается, что с 15 февраля утратил силу Жилищный кодекс. Однако ряд статей действует до старта работы Единой информационно-аналитической жилищной системы.

Единая информационно-аналитическая жилищная система будет одним местом, где будут собираться, накапливаться, защищаться, учитываться, отображаться, обрабатываться и предоставляться сведения о жилищном фонде Украины. Система будет определять и лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой для реализации права на жилье.

Благодаря нормам, что описаны в законе о жилищной политике государство планирует:

преодолевать бездомность и предотвращать ее распространение;

формировать, наполнять, учитывать и эффективно пользоваться жилищными фондами, чтобы обеспечить людей жильем;

предоставлять доступ гражданам к доступному и социальному жилью через различные механизмы государственной поддержки;

обеспечивать прозрачность арендных отношений, защиты прав арендаторов и арендодателей;

предоставлять компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в определенных законом случаях;

разрабатывать, утверждать и выполнять документы стратегического планирования и реализации жилищной политики, местных, региональных и государственных целевых программ по вопросам, касающихся реализации права на жилье;

привлекать общественность к формированию и реализации жилищной политики;

устанавливать и периодически обновлять требования к потребительскому качеству жилья, соответствующие динамичным рыночным условиям и технологиям.

Простыми словами о реформе

Как рассказывают юристы Центра правовой помощи, принятый закон направлен на комплексную реформу общественных отношений в сфере жилья. Теперь будет создаваться цифровая очередь на жилье. Устаревшие реестры должны унифицировать. Отдельные группы населения будут обеспечены местами проживания, в том числе и предоставлять доступное жилье для экономически активных граждан.

Отдельные статьи определяют предоставление жилья для работников бюджетной сферы, которые во время работы нуждаются в проживании вблизи рабочего места. Съем будет происходить на условиях льготной аренды.

Согласно закону, в Украине состоится модернизация жилищного фонда, а также будет впервые утверждена Государственная жилищная стратегия.

Какие еще реформы внедрили в Украине?