Про що йдеться в новому законі щодо житлової реформи?

Законодавці внесли зміни та визначили кроки для впровадження успішної житлової реформи. Закон №4751-ІХ "Про основні засади житлової політики".

Крім встановлених норм Законом передбачається, що від 15 лютого втратив чинність Житловий кодекс. Проте низка статей діє до старту роботи Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

Єдина інформаційно-аналітична житлова система буде одним місцем, де збиратимуться, накопичуватимуться, захищатимуться, обліковуватимуться, відображатимуться, оброблятимуться та надаватимуться відомості про житловий фонд України. Система визначатиме й осіб, які можуть скористатися державною підтримкою для реалізації права на житло.

Завдяки нормам, що описані в законі про житлову політику держава планує:

долати бездомність та запобігати її поширенню;

формувати, наповнювати, обліковувати та ефективне користуватися житловими фондами, щоб забезпечити людей житлом;

надавати доступу громадянам до доступного та соціального житла через різні механізми державної підтримки;

забезпечувати прозорість орендних відносин, захисту прав орендарів і орендодавців;

надавати компенсації за пошкоджене чи знищене житло у визначених законом випадках;

розробляти, затверджувати та виконувати документи стратегічного планування та реалізації житлової політики, місцевих, регіональних та державних цільових програм з питань, що стосуються реалізації права на житло;

залучати громадськість до формування та реалізації житлової політики;

встановлювати та періодично оновлювати вимоги до споживчої якості житла, що відповідають динамічним ринковим умовам та технологіям.

Простими словами про реформу

Як розповідають юристи Центру правової допомоги, ухвалений закон спрямований на комплексну реформу суспільних відносин у сфері житла. Тепер створюватиметься цифрова черга на житло. Застарілі реєстри мають уніфікувати. Окремі групи населення будуть забезпечені місцями проживання, зокрема й надаватимуть доступне житло для економічно активних громадян.

Окремі статті визначають надання помешкання для працівників бюджетної сфери, які під час роботи потребують проживання поблизу робочого місця. Знімання відбуватиметься на умовах пільгової оренди.

Згідно з законом, в Україні відбудеться модернізація житлового фонду, а також буде вперше затверджено Державну житлову стратегію.

