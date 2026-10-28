Коммунальные услуги – некачественные, а счета остаются прежними: как добиться перерасчета

Потребитель имеет законное право требовать перерасчета стоимости коммунальной услуги, если она не была предоставлена, была оказана не в полном объеме или не соответствовала установленным требованиям к качеству. Если после подачи надлежащим образом оформленного заявления поставщик отказывает в пересчете или не предоставляет обоснованного ответа, потребитель может защищать свои права. И в судебной практике уже есть такие положительные решения.

Отказ от перерасчета – основание для действий потребителя

Если потребитель решил обратиться в суд с требованием перерасчета за некачественно предоставленные жилищно-коммунальные услуги, то он имеет на это право. Однако в случае игнорирования жалобы потребитель может сначала направить повторную письменную претензию со ссылкой на акт-претензию и соответствующие нормы законодательства. Также можно обратиться в орган, уполномоченный контролировать соблюдение законодательства в соответствующей сфере. Уже при необходимости защиты нарушенного права потребителя или возмещения доказанных убытков можно обратиться в суд. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат-партнер "Lawyer HUB" Мария Конрадий.

Действительно, судьи уполномочены рассматривать дела, касающиеся права пользователя на перерасчет. Но в таком случае недостаточно просто заявить о плохом качестве услуги. Как отмечает эксперт, важно соблюсти предусмотренную законом процедуру и предоставить надлежащие доказательства.

Мария Конрадий в качестве примера рассказала о постановлении Верховного Суда от 11 октября 2019 года по делу № 367/6563/15-ц. Суд тогда обратил внимание на необходимость соблюдения установленной процедуры оформления акта-претензии. Документ, составленный с нарушением требований законодательства, может быть признан ненадлежащим доказательством неоказания услуг или их оказания в неполном объеме.

Мария Конрадий Адвокат-партнер "Lawyer HUB" Этот вывод имеет практическое значение: потребителю следует не только фиксировать проблему, но и правильно оформлять документы. В противном случае даже при наличии реальных недостатков в предоставлении услуг доказать нарушение в суде будет сложнее.

Специалист добавила, что другой важный аспект заключается в том, что согласно статье 27 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" исполнитель должен прибыть для проверки в срок, определенный договором, но не позднее чем через сутки с момента получения уведомления от потребителя.

Если исполнитель не прибывает в установленный срок или безосновательно отказывается подписать акт-претензию, закон предусматривает возможность его оформления потребителем при участии не менее двух других потребителей соответствующей услуги с последующей отправкой исполнителю заказным письмом.

Исполнитель должен в течение пяти рабочих дней рассмотреть претензию или предоставить обоснованный письменный отказ. Если ответа нет в установленный срок, претензия считается признанной исполнителем,

– сказала адвокат.

Мария Конрадий подытожила, что судебная практика не отрицает право потребителя на перерасчет, но подчеркивает важность надлежащего документального подтверждения нарушения.

При чем здесь практика Европейского суда по правам человека

Эксперт также добавила, что право на надлежащее предоставление коммунальных услуг может связываться с правом на уважение к жилищу. Это гарантирует статья 8 Европейской конвенции по правам человека, а также статья 1 Первого протокола к Конвенции относительно защиты имущественных прав.

Важно! ЕСПЧ не является судом, который непосредственно рассчитывает сумму перерасчета за воду, отопление или другую коммунальную услугу. Такие споры в первую очередь решаются на основании украинского законодательства и договора между потребителем и исполнителем.

Как уточняет Мария Конрадий, практика Европейского суда по правам человека может иметь значение, если нарушение выходит за пределы обычного договорного спора и затрагивает гарантированные Конвенцией права. Например, в делах, касающихся статьи 8 Конвенции, Суд оценивает, достигло ли вмешательство в пользование жильем необходимого уровня серьезности и выполнило ли государство свои позитивные обязательства при конкретных обстоятельствах.

Поэтому ссылка на Конвенцию должна быть обоснованной. В обычном требовании о перерасчете основными аргументами останутся Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", соответствующий правительственный порядок, условия договора и доказательства ненадлежащего предоставления услуги,

– пояснила эксперт.

Напомним, в Украине действует специальный порядок пересчета стоимости услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотведению и обращению с бытовыми отходами, определенный в постановлении Кабинета Министров №127.

Мария Конрадий пояснила, что перед подачей претензии необходимо определить, о какой именно услуге идет речь и какие правила к ней применяются.

Законодательство предусматривает процедуру проверки качества услуг и оформления акта-претензии. Именно этот документ может стать основным доказательством того, что исполнитель нарушил условия договора или установленные требования к качеству услуги.