Украинцы имеют право на перерасчет коммуналки: как им воспользоваться

Люди могут жаловаться на некачественные коммунальные услуги / Фото Ивано-Франковской ОГА
Граждане оплачивают коммунальные счета, а потому имеют законное право рассчитывать на надлежащее качество услуг. Поэтому Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" предусматривает право потребителя на получение качественных услуг и на перерасчет платы в случае их не предоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества.
Что делать, если коммунальные услуги предоставлены ненадлежащего качества
На практике украинцы нередко сталкиваются с холодными батареями, перебоями с водоснабжением или услугами, которые предоставляются коммунальными службами не в полном объеме. Адвокат и арбитражный управляющий Сергей Литвиненко в комментарии 24 Каналу рассказал, как можно сообщить о неудовлетворенности качеством обслуживания.
По словам эксперта, пересчет должна осуществляться с соблюдением установленной процедуры, поэтому гражданам важно иметь доказательства. Сергей Литвиненко рекомендует действовать последовательно. Сначала следует зафиксировать нарушение.
Не ограничивайтесь телефонным звонком или устной жалобой. Обратитесь к поставщику услуги, зарегистрируйте свое обращение и потребуйте проверки качества. По возможности зафиксируйте обстоятельства на фото или видео, сохраните показания измерительных приборов, платежные документы и переписку.
О том, почему заключается нарушение, потребитель должен указать в акте-претензии. Оформляя его, человек фактически прописывает требования к поставщику. Если представитель поставщика не прибывает или отказывается подписывать акт, законодательство предусматривает процедуру его оформления с участием других потребителей. Поэтому уклонение поставщика от проверки не означает, что человек теряет право на защиту.
Сергей Литвиненко говорит, что в конечном итоге можно в письменной форме потребовать перерасчета за некачественные услуги.
В обращении необходимо указать период нарушения, конкретные обстоятельства, ссылки на доказательства и четкое требование о пересчете платы. Если исполнитель игнорирует обращение или безосновательно отказывает, потребитель может обратиться в компетентные органы государственного надзора, органы местного самоуправления в пределах их полномочий или в суд
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Он уточнил, что в таком случае не стоит самовольно прекращать оплату всех коммунальных услуг. Из-за этого у потребителя может возникнуть задолженность и дополнительные споры. Сергей Литвиненко рассказал, что гораздо эффективнее будет документально зафиксировать нарушение и юридически грамотно потребовать перерасчета.
Важно помнить о сроках: если поставщик услуг не отвечает в течение пяти дней, можно подать жалобу в Госпродпотребслужбу.
Подчеркиваем! Некачественная услуга не должна быть "нормой". Закон предоставляет инструмент: если пользователь грамотно зафиксировал нарушение, написал претензию, добился ответа, а при необходимости обратился в суд. Права, которыми не пользуются, остаются на бумаге.
Напомним, в апреле в центре внимания находился законопроект о справедливом распределении коммунальных услуг, что предусматривало изменения в учете тепловой энергии и водоснабжения.
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