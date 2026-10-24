Украинцы имеют право на перерасчет коммуналки: как им воспользоваться

Что делать, если коммунальные услуги предоставлены ненадлежащего качества

На практике украинцы нередко сталкиваются с холодными батареями, перебоями с водоснабжением или услугами, которые предоставляются коммунальными службами не в полном объеме. Адвокат и арбитражный управляющий Сергей Литвиненко в комментарии 24 Каналу рассказал, как можно сообщить о неудовлетворенности качеством обслуживания.

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По словам эксперта, пересчет должна осуществляться с соблюдением установленной процедуры, поэтому гражданам важно иметь доказательства. Сергей Литвиненко рекомендует действовать последовательно. Сначала следует зафиксировать нарушение.

Сергей Литвиненко Управляющий партнер АО "Виннер Партнерс" Не ограничивайтесь телефонным звонком или устной жалобой. Обратитесь к поставщику услуги, зарегистрируйте свое обращение и потребуйте проверки качества. По возможности зафиксируйте обстоятельства на фото или видео, сохраните показания измерительных приборов, платежные документы и переписку.

О том, почему заключается нарушение, потребитель должен указать в акте-претензии. Оформляя его, человек фактически прописывает требования к поставщику. Если представитель поставщика не прибывает или отказывается подписывать акт, законодательство предусматривает процедуру его оформления с участием других потребителей. Поэтому уклонение поставщика от проверки не означает, что человек теряет право на защиту.

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Сергей Литвиненко говорит, что в конечном итоге можно в письменной форме потребовать перерасчета за некачественные услуги.

В обращении необходимо указать период нарушения, конкретные обстоятельства, ссылки на доказательства и четкое требование о пересчете платы. Если исполнитель игнорирует обращение или безосновательно отказывает, потребитель может обратиться в компетентные органы государственного надзора, органы местного самоуправления в пределах их полномочий или в суд– отметил адвокат.

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Он уточнил, что в таком случае не стоит самовольно прекращать оплату всех коммунальных услуг. Из-за этого у потребителя может возникнуть задолженность и дополнительные споры. Сергей Литвиненко рассказал, что гораздо эффективнее будет документально зафиксировать нарушение и юридически грамотно потребовать перерасчета.

Важно помнить о сроках: если поставщик услуг не отвечает в течение пяти дней, можно подать жалобу в Госпродпотребслужбу.

Подчеркиваем! Некачественная услуга не должна быть "нормой". Закон предоставляет инструмент: если пользователь грамотно зафиксировал нарушение, написал претензию, добился ответа, а при необходимости обратился в суд. Права, которыми не пользуются, остаются на бумаге.

Напомним, в апреле в центре внимания находился законопроект о справедливом распределении коммунальных услуг, что предусматривало изменения в учете тепловой энергии и водоснабжения.