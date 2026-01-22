С зарплаты начали "списывать" деньги: по каким причинам возможны отчисления

Закон допускает отчисления из заработной платы работника в определенных случаях. Являются ли такие удержания правомерными и когда могут применять подобные санкции на работе, читайте далее.

Законно ли удержание средств из заработной платы?

Государственная служба по вопросам труда разъясняет, что удержание средств из заработной платы возможно исключительно при наличии надлежащего правового основания и соответствующего документа.

Интересно Как оформить наследство в Украине, при этом находясь за рубежом

В частности, основаниями для отчислений могут быть:

приказ или распоряжение работодателя в ситуациях, когда работник имеет задолженность перед предприятием, где он работает;

исполнительные документы, в частности исполнительные листы судов, судебные определения и постановления в гражданских, хозяйственных, административных или уголовных производствах, а также исполнительные надписи нотариусов.

Отдельно допускается также добровольная форма, в частности через письменное поручение работника работодателю на перечисление части заработной платы, например, для оплаты товара, приобретенного в кредит.

Во всех случаях работодатель обязан действовать в рамках закона и с соблюдением установленных ограничений по размеру удержаний.

Обратите внимание! Отчисления не могут осуществляться произвольно. Каждый случай должен быть подтвержден официальным решением или волеизъявлением самого работника.

Могут ли забирать часть зарплаты из-за долгов?

Деньги могут удерживать не только из имущества должника, но и непосредственно из его доходов, как вот зарплаты, пенсии, стипендии или других регулярных выплат, отметили в Министерстве юстиции.

Такое взыскание применяется, если на счетах должника нет средств, если его имущества недостаточно для полного погашения долга, а также по делам о регулярных платежах, например алименты.

В некоторых случаях исполнитель может сразу обратить взыскание на доходы, не ища имущество. Это возможно, если взыскатель подал соответствующее заявление или если сумма долга является относительно небольшой – до пяти минимальных зарплат.

Справочно: Для этого исполнитель принимает постановление, которое направляет работодателю или другому учреждению, выплачивающему должнику средства. Именно на основании этого документа с доходов начинают законно удерживать определенную сумму.

Что еще следует знать о долгах в Украине?