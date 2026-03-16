Доступное лечение в ЕС: В Украине может появиться закон о трансграничной медицине

Украинцам могут разрешить получать государственную компенсацию после лечения за рубежом. Это станет возможно, если парламент поддержит евроинтеграционный законопроект о трансграничной медицине.

Что предусматривает законопроект о трансграничной медицине?

Верховная Рада вместе с Министерством здравоохранения сделала шаг для евроинтеграционных обязательств Украины. Одним из ключевых вопросов остается закон о трансграничном здравоохранении. Об этом рассказал председатель комитета здоровья нации Михаил Радуцкий.

Подкомитет по вопросам евроинтеграции поддерживает введение принципов, которые действуют в Европейском Союзе по лечению пациентов. Так любой человек имеет право на лечение в другой стране, после которого его государство возмещает определенную сумму в пределах стоимости аналогичного лечения дома.

Как пояснил чиновник, с помощью закона, который сейчас вынесли на общественное обсуждение, появится прозрачный механизм такого возмещения и будут единые стандарты безопасности.

Среди основных изменений:

признание рецептов, согласно которому лекарства по украинскому электронному рецепту можно купить в Европе и наоборот;

создастся Национальный контактный пункт, который будет информировать о доступных методах лечения, стандарты качества помощи в разных странах, а также процедуры жалоб и механизмы защиты своих прав;

будет происходить обмен медицинскими данными через электронную систему здравоохранения: врачи ЕС смогут видеть историю болезни пациента для быстрой диагностики.

Кроме того, украинские врачи будут иметь доступ к европейским эталонных сетей (ERN и проводить консультации с ведущими специалистами ЕС. Это также позволит пациентам с редкими болезнями получать лечение по современным протоколам.

Украина таким образом выполняет требование ЕС для вступления. Сфера медицины по этим правилам развилась больше всего.

Отмечу, что на сегодня медицина является одним из лидеров среди всех отраслей по проценту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС: этот показатель составляет 91%. Мы постепенно приближаем нашу сферу к стандартам Евросоюза, чтобы гарантировать пациентам европейское качество лечения,

– отметил Радуцкий.

Он добавил, что это не последние изменения в медицине, которые планируются. В Украине возможно внесут изменения в закон о лекарственных средствах в соответствии с требованиями ЕС, будут регулировать вещества человеческого происхождения и психоактивные вещества, а также ратифицируют Протокол ВОЗ о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.

