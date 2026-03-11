Надо ли обновлять документы, если вашу улицу переименовали

В Украине уже несколько лет подряд массово переименовывают улицы. Процесс стартовал еще во времена декоммунизации, а после полномасштабной войны заметно ускорился – все больше общин отказываются от российских и советских топонимов.

Придется ли обновлять документы?

Поэтому возникает логичный вопрос – нужно ли после этого менять документы. Детали объяснили на сайте "Дебет-Кредит".

Прежде всего следует знать, что документы, которые удостоверяют личность, после переименования улицы менять не нужно.

Это касается даже украинцев, которые до сих пор пользуются паспортом старого образца в виде книжечки – для них потребность обновлять штамп о регистрации места жительства также отсутствует.

Согласно Закону Украины, сведения о зарегистрированном месте жительства или снятия с него при проведении соответствующего регистрационного действия в документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус, не вносятся,

– сообщает Государственная миграционная служба.

В случае наличия паспорта в форме ID-карты отдельно менять выписку о регистрации не нужно, ведь документом, который подтверждает место жительства или его отсутствие на момент формирования, является выписка из реестра территориальной общины.

Получить его украинцы могут:

обратившись в орган регистрации или центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

сгенерировав через приложение Дия, после прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Напомним! Выписки из реестра территориальной общины в электронной и бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Что следует знать владельцам паспортов-книжечек?