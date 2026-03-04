Иначе будет штраф: кому обязательно стоит заменить паспорт-книжечку на ID-карту

У украинцев иногда возникают вопросы, нужно ли менять старые паспорта в виде книжек на ID-карту. Особенно эта тема интересует старшее поколение – люди не понимают, обязаны ли они сменить паспорт и будет ли штраф, если этого не сделать.

Стоит ли заменять паспорт-книжечку на ID-карту?

Паспорта гражданина Украины в виде книжечки имеет большинство украинцев старшего возраста. Еще с 1994 года люди получали именно такой документ. Однако сейчас такие паспорта не выдаются, их заменил пластиковый паспорт, где есть биометрические данные. О том, нужно ли менять паспорт рассказал автор YouTube-канала "Народная Мысль".

Паспорт в виде книжечки не имеет срока давности. Ранее в 25 и 45 лет человек должен был заменить в документе фото, однако сам паспорт не менялся. Теперь по нормам Европейского Союза, любой документ должен иметь срок.

Важно, что для пенсионеров пластиковый паспорт выдается на больший срок, тогда как для младших граждан срок его действия составляет 10 лет. Как объясняют в Государственной миграционной службе, после 65 лет человеку выдается паспорт уже без срока. Тогда в графе "действителен до" ставится дата, что будет через 50 лет с даты выдачи.

Есть ли штрафы, если не сменить паспорт гражданина Украины?

Автор канала заметил, что в Украине нет принудительной замены паспортов. Документ в форме книжечки признается. Только при условии, что при наступлении соответствующего возраста в нем не изменили фотографию, то он будет недействительным через месяц после дня рождения. Если не обновить фото, то сначала будет предупреждение, позже – штраф от 17 до 51 гривны.

Если паспорт уже признан недействительным или владелец сменил имя или фамилию, то его изменят на ID-карту. Тоже самое касается случаев, когда документ потерян или поврежден.

Заново получить паспорт в виде книжечки возможно только по решению суда. Однако в Украине осталось очень мало бланков старого образца, поэтому такой паспорт получить трудно.

Стоит отметить! Если паспорт получают в 14 лет, то он действует до 18-летия. Следующий документ выдается сроком на 10 лет.

Сколько стоит паспорт в виде ID-карты?