Украинцы смогут самостоятельно блокировать оформление кредитов: в Раде рассматривают законопроект

Украинцы будут иметь право ставить запрет на получение кредитов на свое имя. Механизм будет запрещать открытие кредитов без согласия, что поможет избежать мошеннических действий.

Как украинцы смогут защититься от финансового мошенничества?

По решению депутатов вскоре в Украине смогут ввести механизм самозапрета на получение кредитов. Запрет будет контролироваться, вероятно, Национальным банком Украины с помощью специального реестра. Об этом рассказала член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Так государство планирует урегулировать проблему, когда мошенники берут кредит, а платить долг приходится жертве. Законопроект о бюро кредитных историй №14013, который является частью масштабных изменений на рынке кредитования, имеет норму о блокировании человеком выдачи займов. Для этого нужно лишь нажать одну кнопку в приложении Дия или написать заявление в ЦНАП.

Бюро кредитных историй будет иметь информацию, что человек не позволяет брать на себя кредиты.

Это поможет бороться с мошенниками, которые сегодня берут кредиты, а платить приходится тому лицу, на которую был оформлен заем. В частности мы защищаем наших военнослужащих и членов их семей, которые становятся жертвами мошенников,

– отметила чиновница.

К слову, проект закона в целом предусматривает усиление защиты прав заемщиков и улучшение обмена информацией на кредитном рынке.

Если законопроект примут, то государство сделает шаг к внедрению международных стандартов защиты данных. Ожидания законодателей единодушны: новые нормы должны уменьшить доли просроченных кредитов и усилить финансовую дисциплину.

