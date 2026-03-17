Украинцы смогут самостоятельно блокировать оформление кредитов: в Раде рассматривают законопроект
- Украинцы смогут запретить получение кредитов на свое имя через механизм самозапрета.
- Законопроект о бюро кредитных историй предусматривает возможность блокировки выдачи займов, что поможет защититься от мошенников.
Украинцы будут иметь право ставить запрет на получение кредитов на свое имя. Механизм будет запрещать открытие кредитов без согласия, что поможет избежать мошеннических действий.
Как украинцы смогут защититься от финансового мошенничества?
По решению депутатов вскоре в Украине смогут ввести механизм самозапрета на получение кредитов. Запрет будет контролироваться, вероятно, Национальным банком Украины с помощью специального реестра. Об этом рассказала член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.
Так государство планирует урегулировать проблему, когда мошенники берут кредит, а платить долг приходится жертве. Законопроект о бюро кредитных историй №14013, который является частью масштабных изменений на рынке кредитования, имеет норму о блокировании человеком выдачи займов. Для этого нужно лишь нажать одну кнопку в приложении Дия или написать заявление в ЦНАП.
Бюро кредитных историй будет иметь информацию, что человек не позволяет брать на себя кредиты.
Это поможет бороться с мошенниками, которые сегодня берут кредиты, а платить приходится тому лицу, на которую был оформлен заем. В частности мы защищаем наших военнослужащих и членов их семей, которые становятся жертвами мошенников,
– отметила чиновница.
К слову, проект закона в целом предусматривает усиление защиты прав заемщиков и улучшение обмена информацией на кредитном рынке.
Если законопроект примут, то государство сделает шаг к внедрению международных стандартов защиты данных. Ожидания законодателей единодушны: новые нормы должны уменьшить доли просроченных кредитов и усилить финансовую дисциплину.
Что стоит знать об уплате кредитов?
Некоторые банки позволяют возобновить льготный период кредитной карты, если пользователь забыл внести обязательный платеж. Это возможно, если на следующий день внести необходимый платеж и обратиться в поддержку.
В комментарии 24 Каналу адвокат Валерия Скользнева рассказала, что не советует украинцам игнорировать вызов в суд из-за кредитной задолженности. Дело заканчивается негативно для должника. Без его присутствия суд выносит заочное решение, а дальше дело передается исполнительной службе.
Какой механизм планируют ввести в Украине для защиты от финансового мошенничества?
В Украине планируют ввести механизм самозапрета на получение кредитов, который будет контролироваться Национальным банком Украины через специальный реестр.
Как можно будет воспользоваться механизмом самозапрета на кредиты?
Для активации самозапрета на кредиты нужно будет нажать одну кнопку в приложении "Дія" или написать заявление в ЦПАУ.
Какие преимущества предусматривает новый законопроект для заемщиков?
Новый законопроект предусматривает усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и уменьшение доли просроченных кредитов.