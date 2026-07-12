Завещание или договор дарения: что лучше выбрать украинцам

Договор дарения и завещание чаще всего используются в отношениях между близкими родственниками. При этом люди довольно часто путают эти понятия и не знают, что выбрать.

В чем разница между завещанием и договором дарения

Ключевое различие между завещанием и договором дарения объяснили в Полтавской ОГА:

Дело в том, что дарение вступает в силу сразу после оформления и регистрации сделки, то есть человек уже может распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

А завещание вступает в силу только после смерти завещателя.

Дарение – это фактически безотзывная сделка. И это означает, что человек теряет права на переданное имущество.

Что касается завещания, то ситуация иная: завещатель до конца жизни остается единственным владельцем имущества.

Следует также напомнить, что завещание не является гарантией того, что человек получит все наследство. Действующее законодательство Украины предусматривает обязательную долю для определенных категорий наследников, даже если они в завещании не упомянуты.

В то же время после подписания договора дарения новый владелец имущества получает его без каких-либо обязательств.

Выбор между завещанием и дарением зависит от обстоятельств,

– подчеркнули в ОВА.

Если человек стремится передать имущество, но при этом сохранить над ним контроль до конца жизни, то следует составить завещание. А когда необходимо передать право собственности сейчас – договор дарения.

Следует отметить, что в случае дарения нужно доверять человеку, ведь он сразу получает имущество (автомобили, недвижимость и т. п.). Поэтому, принимая решение, следует учесть все возможные риски.

Что еще стоит знать о завещании

Некоторые родственники умершего могут претендовать на часть его имущества. Право этих родственников не зависит от содержания завещания или его наличия вообще.

Однако это не происходит автоматически. Родственники должны принять наследство.