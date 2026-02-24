Суд – на стороне людей: ограничения для владельцев домашних электростанций признали ошибочными

По решению Верховного суда удалось обжалование изменения в Правила розничного рынка электрической энергии. Речь идет о части, касающейся владельцев домашних электростанций.

Что изменилось после решения суда по Правилам розничного рынка электрической энергии?

Коллегия Верховного суда признала ошибочным решение об изменениях Правил розничного рынка электрической энергии. Об этом пишет "Liga Закон".

Суд рассмотрел правовые основы относительно принципов просчета мощности домашних солнечных электростанций и условия выплат по "зеленому" тарифу. Проблема возникла, когда Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила расчет мощности установок суммарно по всем объектам одного владельца. Кроме того, регулятор фактически отменил оплату гражданам за произведенную энергию, если месячное потребление домохозяйства равно нулю.

Суд апелляционной инстанции считал, что регулятор таким образом уточнил имеющиеся правила, реализовав свои дискреционные полномочия.

Отметим! В пределах своих полномочий НКРЭКУ устанавливает и пересматривает тарифы на электроэнергию, газ, тепло и тому подобное. Комиссия также имеет право определять и изменять правила рынка. Но в то же время регулятор обязан действовать в рамках закона, обосновывать свои решения, которые вполне можно обжаловать в суде.

Верховный Суд признал этот подход ошибочным и акцентировал на приоритете законодательных гарантий над ведомственным регулированием, обозначив новые критерии оценки допустимого вмешательства в права потребителей.

Какие правила есть по установке солнечных батарей на зданиях?

Ранее человек должен был оформить ряд разрешений и документов, чтобы установить солнечные панели на крышах и фасадах. Законодательство определяло эти изменения как реконструкцию или капитальный ремонт зданий. Но в 2026 году правительство Украины отменило все разрешительные процедуры для таких работ. Премьер-министр Юлия Свириденко обратила внимание граждан: чтобы установить домашнюю солнечную электростанцию теперь потребуется только отчет о техническом обследовании здания.

Также, чтобы поддержать людей и бизнес в условиях проблем с энергоснабжением, Кабмин решил расширить программу "Доступные кредиты 5–7–9", чтобы бизнес мог покупать необходимое оборудование для энергоустойчивости.

