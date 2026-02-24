Що змінилося після рішення суду щодо Правил роздрібного ринку електричної енергії?

Колегія Верховного суду визнала помилковим рішення про зміни Правил роздрібного ринку електричної енергії. Про це пише "Liga Закон".

Дивіться також "Настільки великих дефіцитів ще не спостерігали": як енергокриза б'є по економіці

Суд розглянув правові засади щодо принципів прорахування потужності домашніх сонячних електростанцій та умови виплат за "зеленим" тарифом. Проблема виникла, коли Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила розрахування потужності установок сумарно за всіма об'єктами одного власника. Крім того, регулятор фактично скасував оплату громадянам за вироблену енергію, якщо місячне споживання домогосподарства дорівнює нулю.

Суд апеляційної інстанції вважав, що регулятор таким чином уточнив наявні правила, реалізувавши свої дискреційні повноваження.

Зазначимо! У межах своїх повноважень НКРЕКП встановлює та переглядає тарифи на електроенергію, газ, тепло тощо. Комісія також має право визначати та змінювати правила ринку. Але водночас регулятор зобов’язаний діяти в межах закону, обґрунтовувати свої рішення, які цілком можна оскаржувати в суді.

Верховний Суд визнав цей підхід помилковим та акцентував на пріоритеті законодавчих гарантій над відомчим регулюванням, окресливши нові критерії оцінки допустимого втручання у права споживачів.

Які правила є щодо встановлення сонячних батарей на будівлях?

Раніше людина мала оформити низку дозволів та документів, щоб встановити сонячні панелі на дахах і фасадах. Законодавство визначало ці зміни як реконструкцію або капітальний ремонт будівель. Але у 2026 році уряд України скасував усі дозвільні процедури для таких робіт. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко звернула увагу громадян: щоб встановити домашню сонячну електростанцію тепер вимагатиметься лише звіт про технічне обстеження будівлі.

Також, аби підтримати людей і бізнес в умовах проблем з енергопостачанням, Кабмін вирішив розширити програму "Доступні кредити 5–7–9", аби бізнес міг купувати необхідне обладнання для енергостійкості.

Чи варто брати сонячні панелі додому?