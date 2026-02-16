Чи може сонячна генерація забезпечити енергонезалежність у багатоквартирному будинку?

Складна ситуація в енергетичній системі України змусила громадян переходити до децентралізованих джерел живлення. У міських умовах, де площа для встановлення обладнання вкрай обмежена, вибір технологій стає критично важливим. Для балконів золотим стандартом вважаються монокристалічні панелі, що виготовляються з високочистих кремнієвих кристалів, пише 24 Канал.

Їхня ефективність, яка становить 18,5 – 23,5 відсотка, дозволяє отримувати максимум енергії з невеликої поверхні. На відміну від полікристалічних систем, які потребують на 15 – 20 відсотків більше площі для аналогічної потужності, монокристал краще працює в умовах розсіяного світла, що типово для щільної міської забудови.

Проте наявність самих лише панелей не вирішує проблему автономності. Мозком системи виступає гібридний інвертор, який поєднує функції контролера, зарядного пристрою та перетворювача. Важливо обирати моделі з чистою синусоїдою, щоб уникнути перегріву чутливої побутової техніки, як-от холодильники чи котли.

Особливу увагу слід приділити безпеці акумуляторів. У житлових приміщеннях безальтернативним вибором є літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) батареї. Вони мають стабільну хімічну структуру, не схильні до самозаймання при замиканнях і демонструють ресурс від 3000 до 10000 циклів заряду-розряду, що дозволяє експлуатувати їх протягом 10 – 15 років.



Сонячні панелі для квартири в умовах міста / Фото Depositphotos

Від чого залежить ефективність сонячних панелей у місті?

Ефективність використання сонячних станцій у місті диктується сезонами та географією.

У літній пік, з квітня по серпень, система демонструє максимальну продуктивність, генеруючи до 75 відсотків річного обсягу енергії. У цей період генерація з одного встановленого кіловата потужності може досягати 150 – 180 кіловат-годин на місяць. Це дозволяє повністю покривати потреби в освітленні, роботі ноутбуків та навіть використовувати кондиціонери. Однак сильна спека може знижувати ККД панелей на 0,3 – 0,4 відсотка на кожний градус вище двадцяти п'яти градусів Цельсія, що робить вентиляцію при монтажі критичною.

Зимовий період, з листопада по лютий, є справжнім викликом. Генерація в грудні падає у 6 – 8 разів порівняно з червнем, складаючи лише 20 – 40 кіловат-годин з одного кіловата потужності. Сонце знаходиться низько над горизонтом, а світловий день скорочується. У цей час станція виконує роль виключно аварійного джерела для зарядки гаджетів та роботи інтернету. Додатковою проблемою є сніг, навіть тонкий шар якого зупиняє роботу фотоелементів. Очищення панелей на висоті потребує обережності, а використання гарячої води суворо заборонено через ризик появи мікротріщин у склі.



Сонячні панелі для квартири в умовах міста / Фото Depositphotos

Юридичні аспекти

Щодо юридичних аспектів, то уряд спростив правила встановлення СЕС на будівлях, скасувавши необхідність отримання дозволів від органів архітектурно-будівельного контролю для монтажу на дахах і фасадах. Власники приватних будинків можуть встановлювати панелі за власним бажанням, але мешканцям багатоповерхівок слід пам'ятати, що фасад і дах є спільною власністю. Хоча встановлення за склом балкона не потребує погоджень, воно менш ефективне через відбиття променів склом, що спричиняє втрати 10 – 15 відсотків потужності.

Оптимальним вважається монтаж під кутом 30 – 35 градусів на зовнішній стороні.

Економічна вигода

Економічна доцільність таких систем у місті залежить від мети. Гібридна система потужністю три кіловати "під ключ" коштує від 123 тисяч гривень і більше. За нинішніх тарифів на електроенергію термін окупності становить 7 – 9 років.

Для ОСББ існують грантові програми, як-от ГрінДІМ, що дозволяють відшкодувати до сімдесяти відсотків вартості обладнання, але сума гранту на СЕС не може перевищувати один мільйон гривень.

Попри сезонні обмеження, сонячні панелі у місті лишаються єдиним безшумним способом забезпечити базову енергетичну безпеку під час тривалих відключень світла.