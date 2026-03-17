Тож повністю списувати карти пам'яті ще зарано: 24 Канал підготував перелік пристроїв, які де microSD залишаються чи не єдиним простим способом збільшити обсяг пам'яті.

Бюджетні смартфони та планшети Android

Хоча сучасні телефони часто отримують від 128 ГБ внутрішнього сховища, у середньому та бюджетному сегменті підтримка microSD нікуди не поділася.

Наприклад, стилус-орієнтований Motorola G Stylus (2025) пропонує версії на 128 і 256 ГБ, але дозволяє розширити пам'ять ще на 1 ТБ.

Подібний підхід використовує й Samsung у серії доступних смартфонів A-класу. Модель Galaxy A17 5G, яка коштує близько 200 доларів, підтримує microSD до 2 ТБ.

Цікаво, що навіть флагманські планшети бренду не відмовилися від цієї функції. Уся актуальна лінійка Galaxy Tab, включно з Galaxy Tab S11 Ultra, дозволяє встановити карту пам'яті обсягом до 2 ТБ.

Для пристроїв, які активно використовують у роботі, творчості чи для розваг, це залишається важливою перевагою.

Портативні ігрові консолі

Сучасні handheld-пристрої отримують дедалі більше внутрішнього сховища – нові версії можуть стартувати від 256 ГБ. Проте старіші моделі, які досі популярні на вторинному ринку, мають значно менше пам’яті.

Оригінальна Nintendo Switch оснащена лише 32 ГБ, а базова LCD-версія Steam Deck – 64 ГБ. З урахуванням того, що розмір сучасних ігор часто перевищує десятки гігабайтів, цього швидко стає замало.

Наприклад, Cyberpunk 2077 потребує щонайменше 70 ГБ. У таких випадках microSD-карта стає простим способом встановити більше ігор або зберігати велику колекцію ретро-проєктів без постійного видалення файлів.

Цифрові фото- та екшн-камери

Карти пам'яті залишаються стандартом для більшості цифрових камер. Компактні "мильниці" часто обирають для подорожей, сімейних свят чи зйомок на вечірках – вони мають більші сенсори та оптичний зум, що дає змогу отримувати чіткіші знімки, особливо в умовах слабкого освітлення.

Екшн-камери, зокрема популярні моделі GoPro, також покладаються на карти пам’яті. Вони компактні, витривалі та здатні записувати відео у високій роздільній здатності.

Такі камери використовують під час спортивних активностей, подорожей або навіть у кіновиробництві – сцени з їх допомогою знімали для фільмів "Перший месник: Протистояння" та "Марсіанин". Якщо ж пристрій підтримує лише повнорозмірні SD-карти, microSD можна вставити через адаптер.

Відеореєстратори для авто

Автомобільні реєстратори постійно записують дорожню ситуацію, зберігаючи відео короткими фрагментами – зазвичай по кілька хвилин. Дані автоматично перезаписуються, коли карта заповнюється.

Наприклад, на microSD обсягом 16 ГБ можна зберегти приблизно дві години відео. Такі пристрої можуть стати важливим доказом під час ДТП або інших інцидентів. А режим паркування дозволяє вести запис навіть при вимкненому двигуні – це корисно, якщо автомобіль пошкодили на стоянці або хтось намагався його обікрасти.

Хоч сьогодні microSD-карти вже не є масовим стандартом для флагманських смартфонів, але вони залишаються практичним і доступним інструментом для розширення пам'яті в багатьох інших пристроях – від бюджетних ґаджетів до камер і консолей.