Поэтому полностью списывать карты памяти еще рано: 24 Канал подготовил перечень устройств, где microSD остаются едва ли не единственным простым способом увеличить объем памяти.

Бюджетные смартфоны и планшеты Android

Хотя современные телефоны часто получают от 128 ГБ внутреннего хранилища, в среднем и бюджетном сегменте поддержка microSD никуда не делась.

Многие телефоны и планшеты до сих пор используют карты памяти / Фото Depositphotos

Например, стилус-ориентированный Motorola G Stylus (2025) предлагает версии на 128 и 256 ГБ, но позволяет расширить память еще на 1 ТБ.

Подобный подход использует и Samsung в серии доступных смартфонов A-класса. Модель Galaxy A17 5G, которая стоит около 200 долларов, поддерживает microSD до 2 ТБ.

Интересно, что даже флагманские планшеты бренда не отказались от этой функции. Вся актуальная линейка Galaxy Tab, включая Galaxy Tab S11 Ultra, позволяет установить карту памяти объемом до 2 ТБ.

Для устройств, которые активно используют в работе, творчества или для развлечений, это остается важным преимуществом.

Портативные игровые консоли

Современные handheld-устройства получают все больше внутреннего хранилища – новые версии могут стартовать от 256 ГБ. Однако старые модели, которые до сих пор популярны на вторичном рынке, имеют значительно меньше памяти.

Современные консоли не отказались от microSD / Фото Depositphotos

Оригинальная Nintendo Switch оснащена лишь 32 ГБ, а базовая LCD-версия Steam Deck – 64 ГБ. С учетом того, что размер современных игр часто превышает десятки гигабайтов, этого быстро становится мало.

Например, Cyberpunk 2077 требует не менее 70 ГБ. В таких случаях microSD-карта становится простым способом установить больше игр или хранить большую коллекцию ретро-проектов без постоянного удаления файлов.

Цифровые фото- и экшн-камеры

Карты памяти остаются стандартом для большинства цифровых камер. Компактные "мыльницы" часто выбирают для путешествий, семейных праздников или съемок на вечеринках – они имеют большие сенсоры и оптический зум, что позволяет получать более четкие снимки, особенно в условиях слабого освещения.

Экшн-камеры, в частности популярные модели GoPro, также полагаются на карты памяти. Они компактные, выносливые и способны записывать видео в высоком разрешении.

Такие камеры используют во время спортивных активностей, путешествий или даже в кинопроизводстве – сцены с их помощью снимали для фильмов "Первый мститель: Противостояние" и "Марсианин". Если же устройство поддерживает только полноразмерные SD-карты, microSD можно вставить через адаптер.

Видеорегистраторы для авто

Автомобильные регистраторы постоянно записывают дорожную ситуацию, сохраняя видео короткими фрагментами – обычно по несколько минут. Данные автоматически перезаписываются, когда карта заполняется.

Видеорегистраторы не могут работать без microSD карт / Фото Depositphotos

Например, на microSD объемом 16 ГБ можно сохранить примерно два часа видео. Такие устройства могут стать важным доказательством во время ДТП или других инцидентов. А режим парковки позволяет вести запись даже при выключенном двигателе – это полезно, если автомобиль повредили на стоянке или кто-то пытался его обокрасть.

Хоть сегодня microSD-карты уже не являются массовым стандартом для флагманских смартфонов, но они остаются практичным и доступным инструментом для расширения памяти во многих других устройствах – от бюджетных гаджетов до камер и консолей.