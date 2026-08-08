Кто из военнослужащих имеет право на жилье от государства в 2026 году: нюансы закона

Некоторые категории военнослужащих имеют право на бесплатное жилье или денежные выплаты от государства, если смогут подтвердить необходимость улучшения жилищных условий. Для получения жилья необходимо соответствовать установленным критериям, оформить документы через воинскую часть и соблюсти очередность.

Основные условия получения бесплатного жилья для военнослужащих

Необходимость улучшения жилищных условий дает право военнослужащим с инвалидностью, участникам АТО/ООС, внутренне перемещенным лицам, принимавшим участие в боевых действиях, и их семьям получить бесплатное жилье или компенсацию. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Карина Марченко.

Среди требований, необходимых для получения бесплатного жилья или компенсации, эксперт назвала:

если у военнослужащего жилая площадь меньше установленной нормы или такая, что в одной комнате проживают несколько семей или лица разного пола в возрасте от девяти лет.

Карина Марченко Адвокат, владелица "Адвокатского бюро Карины Марченко" В соответствии со статьей 47 Жилищного кодекса Украины стандартная норма жилой площади составляет 13,65 квадратных метра на одного человека, однако основанием для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий (квартирного учета) является то, что стандартная норма жилой площади составляет 13,65 квадратных метра на одного человека, как правило, является показатель менее 8–9 квадратных метров (или менее 6 квадратных метров в некоторых особых случаях) на человека в зависимости от решения местных органов власти.

Также военнослужащий с семьей может получить жилье, если они проживают в помещении, не соответствующем установленным санитарным и техническим требованиям.

Среди прочих критериев:

наличие тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, не позволяющих человеку проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи;

проживание по договору субаренды жилого помещения в домах государственного или общественного жилищного фонда или по договору аренды жилого помещения в домах жилищно-строительных кооперативов;

наличие действующего договора найма (аренды) сроком не менее 5 лет в домах (квартирах), принадлежащих гражданам на праве частной собственности, и проживание в них;

проживание в общежитиях.

Карина Марченко отметила, что военнослужащий должен иметь не менее 20 лет выслуги срочной службы. Его место жительства должно регистрироваться по месту дислокации воинской части. При этом жилье или компенсацию военнослужащему предоставят, если он ранее не воспользовался правом на бесплатное жилье.

Как рассказала адвокат, окончательное решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местной Рады. Если оно положительное, человек получает ордер и может заселиться в жилье.

Законодательство предусматривает отдельную очередь на жилье для льготных категорий военнослужащих, в частности для участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны и семей погибших.

Это еще не все гарантии. Лица с инвалидностью вследствие войны или боевых действий и внутренне перемещенные лица, принимавшие участие в АТО/ООС, имеют право на специальную денежную компенсацию для приобретения жилья.

Как действует норма, если военнослужащий сменил место службы

Карина Марченко обратила внимание на приказ Министерства обороны Украины № 380, согласно которому утверждена Инструкция по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями.

Согласно правилам пункта 8 раздела 4 "Предоставление служебных жилых помещений" Инструкции № 380 военнослужащие, прибывшие на новое место службы и обеспеченные в другой местности постоянным жильем за счет Минобороны, где остались проживать члены их семей, могут проживать в общежитии или получать денежную компенсацию за субаренду (аренды) жилого помещения по новому месту прохождения военной службы в случае, если у них нет жилья для постоянного проживания в этом населенном пункте,

– пояснила эксперт.

Важно то, что служебное жилье, предоставленное в соответствии с Инструкцией № 380, не может быть приватизировано напрямую, пока оно имеет статус служебного и, соответственно, находится в собственности военнослужащего.