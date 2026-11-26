Посадовець Повітряних Сил був залучений до корупційної схеми щодо використання бюджетних коштів на відновлення оперативних українських аеродромів. Він мав домовленості з постачальником і отримував від нього неправомірну вигоду.

Неправомірні "відкати" за тендери для ЗСУ

Керівника одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних Сил підозрюють у хабарництві, організованому на відновленні аеродромів. Він передавав інсайдерську інформацію постачальнику з Київщини, з яким домовлявся про вигоду. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Викрити корупційний злочин вдалося завдяки сприянню Головнокомандувача Збройних Сил.

Встановлено, що за гроші посадовець завчасно передавав постачальнику інсайдерську інформацію про заплановані закупівлі, допомагав формувати умови під цю компанію та сприяв укладенню й виконанню договорів поставки комплектування для обслуговування аеродромів,

– йдеться в повідомленні.

Таким чином перемогу в тендері на 5,5 мільйона гривень здобула саме ця компанія. Посадовець Повітряних Сил натомість отримав "відкат" – 7,5% від названої суми.

Обох підозрюваних вдалося затримати безпосередньо під час передачі частини хабаря.

Правоохоронці провели обшук і виявили в помешканні й службовому авто чоловіка мобільні телефони, готівку та чорнову документацію.



Затримано громадян за корупцію на відновленні аеродромів / Фото СБУ

Що може загрожувати фігурантам

Службовець Повітряних Сил та постачальник отримали підозри одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Нині підозри оголошені за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також безпосередньо за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовцю.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

– уточнили в СБУ.

Нагадаємо, в лютому правоохоронці викрили полковника Андрія Українця та полковника Володимира Компаниченка на корупційних діях під час будівництва укриттів для літаків. Їх також затримали під час спроби передачі хабаря у розмірі 320 тисяч доларів. Посадовці підозрюються у масштабному розкраданні коштів.

А на Черкащині за подібний злочин затримали екссуддю, який вимагав 10% від суми договору підрядника на будівництво для ЗСУ. За відмову він погрожував фізичною розправою. Зловмисника взяли під варту, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.