Неправомерные "откаты" по тендерам для ВСУ

Руководителя одного из управлений Командования логистики Командования Воздушных Сил подозревают во взяточничестве, организованном при восстановлении аэродромов. Он передавал инсайдерскую информацию поставщику из Киевской области, с которым договаривался о выгоде. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Раскрыть коррупционное преступление удалось благодаря содействию Главнокомандующего Вооруженными Силами.

Установлено, что за деньги должностное лицо заранее передавал поставщику инсайдерскую информацию о запланированных закупках, помогал формировать условия в пользу этой компании и способствовал заключению и исполнению договоров на поставку комплектующих для обслуживания аэродромов– говорится в сообщении.

Таким образом, победу в тендере на 5,5 миллиона гривен одержала именно эта компания. Должностное лицо Воздушных Сил, в свою очередь, получил "откат" – 7,5% от указанной суммы.

Обоих подозреваемых удалось задержать непосредственно во время передачи части взятки.

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Правоохранители провели обыск и обнаружили в жилище и служебном автомобиле мужчины мобильные телефоны, наличные деньги и черновую документацию.

Задержаны граждане за коррупцию при восстановлении аэродромов / Фото СБУ

Что грозит фигурантам

Сотрудник Воздушных Сил и поставщик получили подозрения сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время предъявлены подозрения в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, а также непосредственно в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Продолжается расследование с целью привлечения всех виновных к ответственности. Должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества– уточнили в СБУ.

Напомним, в феврале правоохранители разоблачили полковника Андрея Украинца и полковника Владимира Компаниченко в коррупционных действиях при строительстве укрытий для самолетов. Их также задержали при попытке передачи взятки в размере 320 тысяч долларов. Чиновники подозреваются в масштабном хищении средств.

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А в Черкасской области за аналогичное преступление задержали бывшего судью, который требовал 10% от суммы договора подрядчика на строительство для ВСУ. За отказ он угрожал физической расправой. Злоумышленника взяли под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.