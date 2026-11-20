Как сообщила пресс-служба ВАКС, коллегия судей также лишила депутата права занимать определенные должности сроком на три года. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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За что осудили нардепа?

ВАКС не указывает о каком именно нардепе идет речь, однако СМИ утверждают, что речь идет о Сергее Кузьминых.

По решению суда, обвиняемый будет заключен на 3 года и 6 месяцев. Сторона защиты имеет право обжаловать вынесенный приговор в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Также суд продолжил предотвращение Кузьминых. В частности, депутат обязан являться в суд по каждому вызову, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и сообщать правоохранителям об изменении места жительства или работы.

События о которых идет речь по делу произошли в январе 2022 года. Тогда стражи порядка разоблачили Кузьминых во время получения неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе на медицинских тендерах в Житомирской области.

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Полученная сумма составила 30% стоимости контракта на поставку системы ультразвуковой диагностики для местного коммунального предприятия. За эти деньги обвиняемый обещал склонить чиновников больницы признать соответствующее предприятие победителем публичной закупки.

Кроме того, депутат гарантировал будущее финансирование еще двух контрактов за аналогичный откат в 30%. Речь шла о соглашениях на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования на общую сумму более 38 миллионов гривен.

Обвинительный акт был направлен в суд еще в 2022 году. С этого времени фигурант неоднократно не являлся на судебные заседания.

Напомним, Апелляционная палата ВАКС утвердила два года лишения свободы для народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко.

Тогда депутат и ее помощница признаны виновными в злоупотреблении влиянием за помощь мужчинам в выезде за границу во время действия военного положения, в результате чего политика потеряла депутатский мандат.