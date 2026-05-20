Емоції, тяжкі хвороби й ДТП: що вигадують шахраї, щоб надурити українців на гроші

Шахраї вигадують різні схеми виманювання коштів в українців. Лише за останній тиждень поліції стало відомо про кілька випадків викрадення грошей через емоційний тиск і маніпуляції.

Як діє шахрайська схема з виманюванням грошей через емоції?

Шахраї вдаються до емоцій, розповідаючи жертвам про хвороби, свої почуття та емоції. Людина, яка відчуває співчуття, звичайно погоджується перевести гроші, й до того ж значні суми. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Артем Олещенко.

Правоохоронці викривають злочинців, які шляхом маніпуляцій втираються в довіру до жертви. Така схема розповсюджена й діє давно. Під прицілом нерідко опиняються військовослужбовці, які довіряють тому, що їм пишуть про кохання чи необхідність допомоги.

Так в Департаменті кіберполіції розповіли про випадок, коли 41-річна жінка з Києва вкрала в захисника понад 709 тисяч гривень. Вона знала, що чоловік перебував у Донецькій області й був поранений. Таким чином вона втрелася в довіру, нібито підтримуючи його. Але на тлі цього киянка розповідала, що "й сама тяжко хворіє". Акаунт в одній із соціальних мереж, звичайно, був фейковий під вигаданим ім'ям.

Жінка постійно розповідала, що їй потрібні гроші на термінове лікування й операцію в Німеччині. Військовий, попри те, що сам потребував допомоги, обіцяв знайти гроші. Так через емоційний тиск жінка видурила гроші у воїна.

Шахрайку викрили столичні кіберполіцейські та слідчі, доки військовий був у госпіталі. Вони слідкували за рухом коштів й помітили, що жінка отримує значні суми на особисті картки, з яких вона потім знімала готівку й витрачала її на особисті потреби.

Під час обшуків у помешканні жінки знайшли мобільні телефони, з яких вона вела листування, банківські картки, понад 114 тисяч гривень готівки. Вдалося встановити, що вона мала загалом більше, ніж 10 фейкових акаунтів у соцмережі, щоб здійснювати злочин.

Грошові кошти надходили на її особистий рахунок, а також на рахунок її матері. Протягом всього спілкування жінка вмовила військового переказати понад 700 тисяч гривень,

– сказав речник кіберполіції.

Жінка отримала підозру в порушенні статті 190 Кримінального кодексу України, яка визначає покарання за шахрайство в особливо великих розмірах або в умовах воєнного стану. За ці дії їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Киянка через соцмережі видурила гроші у військового / Фото Нацполіції

Інший випадок маніпуляції емоціями для виманювання грошей стався на Полтавщині. Одразу кілька громадян повідомили до поліції про телефонне шахрайство. Потерпілі розповіли, що їм телефонували невідомі й казали, що їхні родичі нібито потрапили в дорожньо-трансопртну пригоду. Мовляв, через це терміново потрібні гроші.

Серед постраждалих була жителька Горішніх Плавнів. Шахраї сказали їй, що в аварії винен її син, а тому постраждалим трбе надіслати гроші. Через стрес пенсіонерка повірила злочинцям і віддала їм 60 тисяч гривень.

Так само шахраї ошукали двох інших мешканців міста. Одному літньому чоловікові сказала, що в ДТП потрапила його донька, тож за розв'язання потреби треба заплатити 60 тисяч гривень. Але чоловік не повівся на емоції та не віддав гроші, а про випадок повідомив правоохоронцям.

Аналогічно шахраї намагалися ошукати ще одну пенсіонерку. У неї вимагали вже 12 тисяч доларів. Однак грошей злочинці не дочекалися.

За попередньою оперативною інформацією відомо, що до злочину може бути причетна жінка віком близько 25 – 30 років у світлому одязі. Вказана особа може пересуватися як пішки, так і на автомобілі, – написали в поліції Полтавської області.

Що варто знати, щоб шахраї не могли обдурити на гроші?

Психологи кажуть, що кібершахраї саме шукають людей, які перебувають в емоційно складних умовах чи потребують любові й спілкування. Шахраї шукають вразливість та підлаштовуються під тренди.

Поліціянти нагадують, що кои подібні дзвінки чи повідомлення надходять вам чи вашим рідним, варто повідомити про підозрілих осіб за номерами 102 або 112. Аби жертв стало менше, правоохоронці повинні знати хоча б про один такий випадок. Варто запам’ятати прикмети шахраїв, їхні авто чи номери телефонів і розповісти про це в поліції.

Загалом правоохоронці застерігають громадян не вірити словам незнайомців у мережі й радять перевіряти будь-які підозрілі повідомлення. Також не варто переходити за сумнівними посиланнями та встановлювати сторонні програми. Усі пропозиції перейти на сайти варто детально перевіряти.