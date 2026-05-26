Шлюбний договір і спадщина: хто зі спадкоємців може отримати більшу частку майна

Частина людей вважає, що шлюбний договір стосується усього майна подружжя. Насправді ж це не так, бо умови контракту набувають чинності лише після підписання договору й не стосуються активів, які подружжя придбало до складання документа.

Право власності на майно після підписання шлюбного контракту

Про те, як договір подружжя впливає на поділ спадкового майна, пояснює Наталія Чацкіс на каналі "Наказ" в YouTube.

Так, майно, яке чоловік або дружина купує під час шлюбу вважається спільним. У такій ситуації навіть не враховується на кого саме оформлені документи власності.

Часто через це виникають непорозуміння. Адже частина людей думає, що за шлюбним контрактом власність майна можна "переписати" чи змінити. Навіть у ситуаціях, коли нерухомість, наприклад, купували до складання договору.

Зверніть увагу! Документ не працює заднім числом або на передачу власності. Шлюбний договір складається для майбутніх активів подружжя і стає чинним від моменту підписання. Набуті в шлюбі раніше (до підписання контракту) нерухомість, майно, землі чи будь-які інші активи – не можна поділити цим договором.

Однак, за словами адвокатки, контракт подружжя працює інакше. Змінити право власності на активи, які з'явилися в сім'ї до підписання договору – не можна. Шлюбний контракт розрахований лише на те майно, яке подружжя надбає після підписання документів.

Особливості поділу спадкового майна, яке придбали до шлюбного контракту

Наталія Чацкіс також наводить приклад, коли у шлюбі подружжя купує майно й оформлює нову власність на чоловіка. Згодом чоловік та дружина укладають шлюбний договір, де зазначають:

усе майно, записане на чоловіка, – його власність;

те, що записане на дружину – теж виключно її власність.

За такою схемою, чоловік вважає, що все майно поділять на рівні частини між дружиною та ще трьома дітьми з різних шлюбів.

Після смерті чоловіка, дружина звернулася до суду й оскаржила умови договору. За рішенням підтверджується, що подружжя придбало майно до підписання шлюбного договору, тому воно є спільною власністю чоловіка й дружини.

Тобто вийшло, що жінка отримує 50%, як співвласниця сумісного й спільного майна. А прямий спадок чоловіка – ще 50%, які не забрала дружина. Саме ця частка буде ділитись в рівних частинах на всіх спадкодавців:

дружину:

трьох дітей.

У результаті дружина отримує 62,5% від усього майна, а діти – по 12,5%.

До слова! За визначенням Сімейного кодексу й українського законодавства відповідно, шлюбний договір – це юридичний документ, який фіксує майнові права та обов'язки подружжя, а також їхні батьківські майнові зобов'язання.

Зокрема юристи наголошують, що у шлюбному договорі можна прописати, як буде ділитися майно або хто буде новим власником. І саме за такої умови можна розв'язати ситуацію, як попередня. Водночас перерозподілити те, що вже купили, за цим контрактом – не вийде.

Що ще відомо про сімейне право та поділ майна

Поділ спадщини та майна, коли немає заповіту, не гарантує рівні долі для всіх спадкоємців. Так, дружина має 50% своєї власності та отримує додаткові відсотки зі спадщини чоловіка(50%). Останні проценти ділять також між дітьми.

Тож, фінальна частина спадкового майна залежатиме від кількості дітей спадкодавця. Тоді 50% ділять порівну на всіх спадкоємців і вони отримують свої частки. Щоправда, частка дружини зі спадку чоловіка додається до її власних 50% майна.