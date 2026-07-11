Про це знають далеко не всі: чи можна оскаржити штраф від поліції

Часто українці, отримавши штраф від поліції, вирішують сплатити його без оскарження. Дехто думає, що це неможливо взагалі, інші ж просто не хочуть витрачати час на спори. Далі розкажемо, чи справді можна відмінити штраф.

Як оскаржити штраф від поліції

Насправді штраф від поліції за порушення правил дорожнього руху можна оскаржити, розповідає Центр правової допомоги.

Оскарженню підлягає постанова, яку виписав поліцейський. Якщо під час її оформлення правоохоронець допустив помилки, а водій має докази невинуватості, можна спробувати її скасувати.

Можна оскаржити штраф двома способами:

Скарга до поліції

Водій може звернутися зі скаргою до органу поліції, який виніс постанову. Скаргу розглядають протягом 10 днів.

Якщо її задовольнять, тоді штраф скасують. В іншому випадку надішлють письмове повідомлення про відмову.

Це не потребує сплати судового збору, однак на практиці такі скарги задовольняють нечасто.

Звернення до суду

Другий варіант – подати адміністративний позов до суду. Саме цей спосіб зазвичай має більше шансів на успіх, якщо водій може підтвердити свою правоту доказами.

За звернення до суду потрібно сплатити судовий збір. Його розмір визначається Законом України "Про судовий збір" і становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році це 665,60 гривні, однак розмір може змінюватися, тож варто перевірити актуальну суму перед подачею позову.

Який термін на оскарження штрафу

Оскаржити постанову про адміністративне правопорушення потрібно протягом 10 днів із дня її отримання.

Початок відліку залежить від способу, яким людина отримала документ:

якщо постанову вручили особисто, строк починається цього ж дня;

якщо документ надійшов поштою, відлік ведеться з моменту його отримання або відмови від вручення;

якщо лист повернувся через закінчення терміну зберігання, саме ця дата вважається початком відліку.

Для постанов, винесених за результатами автоматичної фіксації порушення, днем отримання може вважатися дата появи повідомлення в електронних сервісах.

Якщо людина пропустила десятиденний термін, його можуть поновити лише за дуже поважних причин. Наприклад, через тривалу хворобу, службове відрядження або перебування за кордоном. У такому разі необхідно подати відповідне клопотання та підтвердити свої слова документами.

Тож якщо людина має вагомі докази того, що поліця неправомірно наклала штраф, їй варто спробувати оскаржити постанову. Водночас, коли порушення очевидне і підтверджене доказами, витрачати кошти на судові збори і юриста може бути дорожче, ніж сам штраф.

У будь-якому разі головне не ігнорувати постанову, щоб уникнути примусового стягнення.