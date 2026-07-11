Как обжаловать штраф, выписанный полицией

На самом деле штраф от полиции за нарушение правил дорожного движения можно обжаловать, сообщает Центр правовой помощи.

Обжалованию подлежит постановление, выписанное полицейским. Если при его оформлении сотрудник правоохранительных органов допустил ошибки, а у водителя есть доказательства невиновности, можно попытаться его отменить.

Оспаривать штраф можно двумя способами:

Жалоба в полицию

Водитель может обратиться с жалобой в орган полиции, вынесший постановление. Жалоба рассматривается в течение 10 дней.

Если жалоба будет удовлетворена, штраф отменят. В противном случае пришлют письменное уведомление об отказе.

Это не требует уплаты судебного сбора, однако на практике такие жалобы удовлетворяют нечасто.

Обращение в суд

Второй вариант – подать административный иск в суд. Именно этот способ обычно имеет больше шансов на успех, если водитель может подтвердить свою правоту доказательствами.

За обращение в суд необходимо уплатить судебный сбор. Его размер определяется Законом Украины "О судебном сборе" и составляет 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году это 665,60 гривен, однако размер может изменяться, поэтому стоит проверить актуальную сумму перед подачей иска.

Каков срок обжалования штрафа

Обжаловать постановление об административном правонарушении необходимо в течение 10 дней со дня его получения.

Начало отсчета зависит от способа, которым человек получил документ:

если постановление вручили лично, срок начинается в тот же день;

если документ поступил по почте, отсчет ведется с момента его получения или отказа от вручения;

если письмо вернулось в связи с истечением срока хранения, именно эта дата считается началом отсчета.

Для постановлений, вынесенных по результатам автоматической фиксации нарушения, днем получения может считаться дата появления уведомления в электронных сервисах.

Если человек пропустил десятидневный срок, его могут восстановить только по очень уважительным причинам. Например, из-за длительной болезни, служебной командировки или пребывания за границей. В таком случае необходимо подать соответствующее ходатайство и подтвердить свои слова документами.

Поэтому, если у человека есть веские доказательства того, что полиция неправомерно наложила штраф, ему стоит попытаться обжаловать постановление. В то же время, когда нарушение очевидно и подтверждено доказательствами, тратить средства на судебные сборы и юриста может оказаться дороже, чем сам штраф.

В любом случае главное – не игнорировать постановление, чтобы избежать принудительного взыскания.