Один водій назбирав 825 штрафів: скільки боргів за порушення ПДР досі не сплачено

Другий боржник у топі має 383 провадження, з яких активними залишаються 95%. Ще по 280 проваджень припадає на третього та четвертого боржників із 96% та 100% активними відповідно,

– уточнили експерти.

У чотирьох людей провадження вже закриті, тобто штрафи вони сплатили сумлінно. В одного боржника активними є ще чотири борги з 225.

Як визначили аналітики, у цьогорічному топі середній вік порушників правил дорожнього руху становить 41 рік. Наймолодшому боржнику 22 роки, а найстаршому – 63.

Найбільше порушників віком від 41 до 50 років – 17 водіїв, на яких припадає 2 526 проваджень. Ще 16 людей віком від 31 до 40 років мають разом 1 794 провадження,

– йдеться в повідомленні.

Станом на жовтень у Реєстрі боржників загалом додалося 395 780 штрафів за порушення ПДР.

В Опендатаботі нагадали, що Верховна Рада у вересні не змогла ухвалити закон про підвищення штрафів за перевищення швидкості. Згідно з ним мінімальний штраф за "швидку їзду" мав би становити 640 гривень, а найбільший – 3 400 гривень.

Як перевірити, чи є в людини борги

Нагадаємо, в Україні для перевірки заборгованості й виконавчих проваджень доступні онлайн-сервіси, такі як Автоматизована система виконавчого провадження та Єдиний реєстр боржників. Також є спеціальний сервіс у Дії, що дозволяє громадянам перевіряти виконавчі провадження і сплачувати борги онлайн.

Адвокатка Валерія Скользнєва у коментарі 24 Каналу розповідала, що виконавчий лист до виконавчої служби за законом може подаватися протягом трьох років, але через війну ці строки були подовжені.