Один водій назбирав 825 штрафів: скільки боргів за порушення ПДР досі не сплачено
В Україні за 2026 рік відкрито понад 6 тисяч виконавчих проваджень через порушення правил дорожнього руху. Лише на одну людину є 825 проваджень, а сумлінно сплатили свої борги всього четверо людей.
Скільки виконавчих проваджень через несплачені штрафи за порушення ПДР досі активні
Українці потрапляли в Єдиний реєстр боржників через невчасно сплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Відомо, що в топі за кількістю штрафів є 50 людей, причому 77% усіх проваджень – досі активні. Про це написали аналітики Опендатаботу.
Так, у 2026 році в Реєстрі з'явилося 6 235 виконавчих проваджень через несплату штрафів від поліції. Цікаво, що третина всіх проваджень припадає всього на п'ятьох водіїв. А рекордсмен цьогоріч має 825 проваджень.
Другий боржник у топі має 383 провадження, з яких активними залишаються 95%. Ще по 280 проваджень припадає на третього та четвертого боржників із 96% та 100% активними відповідно,
– уточнили експерти.
У чотирьох людей провадження вже закриті, тобто штрафи вони сплатили сумлінно. В одного боржника активними є ще чотири борги з 225.
Як визначили аналітики, у цьогорічному топі середній вік порушників правил дорожнього руху становить 41 рік. Наймолодшому боржнику 22 роки, а найстаршому – 63.
Найбільше порушників віком від 41 до 50 років – 17 водіїв, на яких припадає 2 526 проваджень. Ще 16 людей віком від 31 до 40 років мають разом 1 794 провадження,
– йдеться в повідомленні.
Станом на жовтень у Реєстрі боржників загалом додалося 395 780 штрафів за порушення ПДР.
В Опендатаботі нагадали, що Верховна Рада у вересні не змогла ухвалити закон про підвищення штрафів за перевищення швидкості. Згідно з ним мінімальний штраф за "швидку їзду" мав би становити 640 гривень, а найбільший – 3 400 гривень.
Як перевірити, чи є в людини борги
Нагадаємо, в Україні для перевірки заборгованості й виконавчих проваджень доступні онлайн-сервіси, такі як Автоматизована система виконавчого провадження та Єдиний реєстр боржників. Також є спеціальний сервіс у Дії, що дозволяє громадянам перевіряти виконавчі провадження і сплачувати борги онлайн.
Адвокатка Валерія Скользнєва у коментарі 24 Каналу розповідала, що виконавчий лист до виконавчої служби за законом може подаватися протягом трьох років, але через війну ці строки були подовжені.