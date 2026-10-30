Один водитель накопил 825 штрафов: сколько долгов за нарушения ПДД до сих пор не уплачено

Сколько украинцев не уплатили штрафы за ПДД / Фото Depositphotos
В Украине за 2026 год было возбуждено более 6 тысяч исполнительных дел в связи с нарушением правил дорожного движения. На одного человека приходится 825 дел, а добросовестно погасили свои долги всего четыре человека.
Сколько исполнительных производств из-за неуплаченных штрафов за нарушение ПДД до сих пор активны
Украинцы попадали в Единый реестр должников из-за несвоевременно уплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Известно, что в топе по количеству штрафов находятся 50 человек, при этом 77% всех производств до сих пор активны. Об этом написали аналитики Опендатабота.
Так, в 2026 году в Реестре появилось 6 235 исполнительных производств из-за неуплаты штрафов от полиции. Интересно, что треть всех дел приходится всего на пятерых водителей. А рекордсмен в этом году имеет 825 дел.
Второй должник в рейтинге имеет 383 дела, из которых 95% остаются активными. Еще по 280 дел приходится на третьего и четвертого должников, из которых активными остаются 96% и 100% соответственно,
– уточнили эксперты.
У четырех человек дела уже закрыты, то есть штрафы они уплатили добросовестно. У одного должника активными остаются еще четыре долга из 225.
Как определили аналитики, в топе этого года средний возраст нарушителей правил дорожного движения составляет 41 год. Самому молодому должнику 22 года, а самому старшему – 63.
Больше всего нарушителей в возрасте от 41 до 50 лет – 17 водителей, на долю которых приходится 2 526 дел. Еще 16 человек в возрасте от 31 до 40 лет имеют в общей сложности 1 794 дела,
– говорится в сообщении.
По состоянию на октябрь в Реестре должников в общей сложности добавилось 395 780 штрафов за нарушение ПДД.
В Опендатаботе напомнили, что Верховная Рада в сентябре не смогла принять закон о повышении штрафов за превышение скорости. Согласно ему, минимальный штраф за "быструю езду" должен был составить 640 гривен, а максимальный – 3 400 гривен.
Как проверить, есть ли у человека долги
Напомним, в Украине для проверки задолженности и исполнительных производств доступны онлайн-сервисы, такие как Автоматизированная система исполнительного производства и Единый реестр должников. Также есть специальный сервис в Дии, который позволяет гражданам проверять исполнительные производства и оплачивать долги онлайн.
Адвокат Валерия Скользнева в комментарии 24 Каналу рассказала, что исполнительный лист в исполнительную службу по закону может подаваться в течение трех лет, но из-за войны эти сроки были продлены.
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