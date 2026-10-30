Один водитель накопил 825 штрафов: сколько долгов за нарушения ПДД до сих пор не уплачено

Второй должник в рейтинге имеет 383 дела, из которых 95% остаются активными. Еще по 280 дел приходится на третьего и четвертого должников, из которых активными остаются 96% и 100% соответственно,

– уточнили эксперты.

У четырех человек дела уже закрыты, то есть штрафы они уплатили добросовестно. У одного должника активными остаются еще четыре долга из 225.

Как определили аналитики, в топе этого года средний возраст нарушителей правил дорожного движения составляет 41 год. Самому молодому должнику 22 года, а самому старшему – 63.

Больше всего нарушителей в возрасте от 41 до 50 лет – 17 водителей, на долю которых приходится 2 526 дел. Еще 16 человек в возрасте от 31 до 40 лет имеют в общей сложности 1 794 дела,

– говорится в сообщении.

По состоянию на октябрь в Реестре должников в общей сложности добавилось 395 780 штрафов за нарушение ПДД.

В Опендатаботе напомнили, что Верховная Рада в сентябре не смогла принять закон о повышении штрафов за превышение скорости. Согласно ему, минимальный штраф за "быструю езду" должен был составить 640 гривен, а максимальный – 3 400 гривен.

Как проверить, есть ли у человека долги

Напомним, в Украине для проверки задолженности и исполнительных производств доступны онлайн-сервисы, такие как Автоматизированная система исполнительного производства и Единый реестр должников. Также есть специальный сервис в Дии, который позволяет гражданам проверять исполнительные производства и оплачивать долги онлайн.

Адвокат Валерия Скользнева в комментарии 24 Каналу рассказала, что исполнительный лист в исполнительную службу по закону может подаваться в течение трех лет, но из-за войны эти сроки были продлены.