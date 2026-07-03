Свердловина без дозволу – незаконна: в уряді пропонують посилити штрафи за користування водою

В Україні можуть посилити відповідальність за користування підземними водами, тобто облаштування свердловин. Нині в Раді розглядають два відповідні законопроєкти.

За незаконне користування підземними водами пропонують посилити штраф

Одразу два законопроєкти, які поки що лише обговорюються, пропонують збільшити розмір штрафів із символічних до більш суттєвих. Тому якщо зміни ухвалять, то людям доведеться оформлювати дозволи, щоб уникнути втрати грошей. Про основні майбутні правила йдеться в законопроєктах №№15096 і №15096-1, що є альтернативним.

Дивіться також Скорочення поліцейських заради збереження бюджету: нова петиція пропонує провести аудит у МВС

Чинні штрафи за незаконне користування підземними водами складають 51 – 85 гривень для фізичних осіб і 85 – 136 гривень для посадовців. Такі суми дозволяли ігнорувати вимоги, бо ж незначний штраф заплатити легше. Це не влаштовує уряд та екологів.

Нині законопроєкти обговорюють у профільному комітеті Верховної Ради. Згідно з ними, громадян можуть штрафувати за незаконні свердловини на різні суми. За перше порушення штраф сягатиме від 1 700 до 3 400 гривень. Якщо фахівці помітять повторне порушення, то розмір санкцій зросте до 3 400 – 5 100 гривень.

Максимальна сума покарання для підприємств сягатиме 6 800 гривень, що суттєво відрізняється від нинішнього штрафу. Усе робиться для того, аби бізнес все ж почав легалізувати водокористування.

Важливо, що нові законопроєкти не передбачають покарання за наявність звичайних колодязів та невеликих свердловин. Тобто звичне побутове користування – для будинку, поливу чи потреб домашнього господарства – не забороняється. А от комерційне використання значної кількості води каратиметься штрафами. Йдеться про використання свердловин для автомийок, закладів громадського харчування, готельних комплексів, аграрних підприємств і промислових виробництв. Для таких цілей користувач має отримати спеціальний дозвіл.

Українці можуть легалізувати свердловину

Людина може отримати дозвіл на спеціальне водокористування, якщо має технічну документацію на свердловину та облаштує біля неї санітарно-захисну зону.

Підсумуємо, що держава не планує отримувати гроші саме зі штрафів, а хоче зробити все можливе, щоб нелегальних свердловин було менше. Це б допомогло зберегти водні ресурси й запобігти проблемам з водозабезпеченням. Штрафи – це лише можливість впливати на громадян, які планують працювати з порушеннями.

В Україні зростуть тарифи на воду

В Україні з 1 липня в багатьох містах почнуть переглядати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Після змін у законодавстві право встановлювати тарифи отримали органи місцевого самоврядування, тому єдиної вартості по країні більше не буде.

Уже зараз низка водоканалів оголосила про підвищення цін, пояснюючи це зростанням собівартості послуг через подорожчання електроенергії, пального, матеріалів і ремонтів.

Водночас у деяких містах наголошують, що йдеться не про підвищення, а про встановлення економічно обґрунтованих тарифів, які не переглядалися протягом кількох років.