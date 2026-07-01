В Україні з'явилася петиція про зменшення кількості поліцейських

Автор петиції вважає, що в Україні потрібно провести незалежний аудит через те, що, на його думку, велика кількість поліцейських та представників органів виконавчої влади не потрібна. Про це йдеться в петиції на сайті Кабінету Міністрів України.

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Автор заявив про "надмірну присутність поліції у публічному просторі". Їхні дії не завжди спрямовані на допомогу громадянам, а іноді вони не роблять необхідних кроків, дають формальні відписки та затягують розгляд справ. Ба більше, деякі представники поліції вдаються до неправомірних зупинок, перевірок та спекулятивного тлумачення законі.

Тому українець просить провести за допомогою незалежних експертів відкритий аудит чисельності працівників поліції. Крім того, на думку автора, люди хотіли б бачити співвідношення кількості правоохоронців до населення в Україні та країнах ЄС.

При цьому вивільнення грошей можна спрямувати на підвищення оплати праці реально ефективних працівників, а також цифровізувати державні послуги.

Ще однією вимогою автора було запровадження прозорих критеріїв оцінки ефективності роботи правоохоронців за результатами реального захисту прав громадян.

Метою цієї ініціативи є підвищення ефективності, прозорості та довіри до органів влади. Держава має бути компактною, професійною та підзвітною суспільству,

– йдеться в петиції.

Як пише "Судово-юридична газета" на початку 2026 року в Україні працювали близько 100 тисяч поліціянтів. При цьому у 2023 році Кабмін затвердив штатний максимум працівників поліції на рівні 141 330 людей.

Серед працівників є ті, хто виконує завдання на передовій або в прифронтових областях, а частина працює в тилу задля порядку населення, проведення розслідувань та запобігання злочинам. При цьому більшість поліціянтів – це жінки та співробітники віком до 25 років.

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Після теракту в Києві 18 квітня, під час якого в мережі з'явилося відео з втечею патрульних від терориста, у Нацполіції вирішили переглянути підготовку особового складу. Зокрема, планується посилити навчання правоохоронців щодо реагування на ситуації з активним стрільцем, відпрацювання дій в умовах масової загрози та взаємодії між підрозділами, щоб підвищити готовність поліцейських до подібних викликів.

Крім того, в МВС зауважили, що ветерани можуть працевлаштуватися до підрозділів відомства навіть без попереднього досвіду служби в поліції. Кандидати можуть претендувати як на поліцейські, так і на цивільні посади, а відбір проводиться на конкурсній основі з урахуванням освіти, професійних навичок та особистих якостей.