"Говорити про існування експертизи передчасно": як адвокатка коментує деталі скандалу з Monobank

Після інформації про нібито державну експертизу, яка підтвердила, що прапор на тлі фото – російський, адвокатка Карини Кольб прокоментувала ситуацію. Виявилося, банк досі не вийшов на зв'язок із дівчиною та поширює дані без дозволу.

Що відомо про деталі справи про російський прапор клієнтки Mono?

Про те, як у банку вкотре поширюють конфіденційну інформацію, пише hromadske.

Адвокатка клієнтки Monobank, фото якої поширили в соцмережах нібито на тлі прапора Росії, у коментарі для медіа фактично спростувала інформацію про проведення експертизи.

Анастасія Бурковська, яка захищає інтереси клієнтки банку, розповіла, що не має інформації про перевірку. Нібито її замовив сам банк, аби підтвердити, що на опублікованому фото Карини Кольб дійсно російський прапор.

Захисниця додала, що представники Monobank не виходили на контакт із дівчиною. Водночас не надали файли, які попросили адвокати. Це відео з верифікації та будь-які матеріали експертизи, яку нібито зробили.

Тож говорити про існування чи зміст такої експертизи наразі передчасно. Для її оцінки необхідно розуміти, які питання ставилися експерту та які матеріали досліджувалися – повний відеозапис чи лише окремий фрагмент, як зазначено в публікації,

– пояснила Анастасія Бурковська.

Вона зауважила, що банк вкотре поширив банківську таємницю та особисту інформацію про клієнтку. Однак згоди на відповідні дії від Карини Кольб не було.

Зі слів адвокатки, її клієнтка здивована ситуацією "оскільки з її слів на відеозаписі не може бути російського прапора".

Як у Monobank пояснюють ситуацію?

9 березня Олег Гороховський поширив допис із фото дівчини, де на тлі прапор, схожий на російський, пише про хронологію подій Радіо Свобода.

Після того сама Карина Кольб вийшла з повідомлення у соцмережах, де пояснила, що на стіні був прапор Словенії, а не Росії. Згодом на співвласника банку посипалися звинувачення читачів у поширенні персональної інформації.

У прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам,

– написав Гороховський.

Однак згодом, 11 березня, усе ж вибачився і додав, що буде "краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність".

Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку – так,

– зазначив співвласник Monobank.

Також він додав, що з особистими даними все гаразд. А в подібних ситуаціях інформацію передаватимуть виключно правоохоронним органам.

