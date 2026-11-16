Понад 154 тисячі звернень за рік: як працює Омбудсман з прав людини й чим може допомогти

Запобігання порушень прав людини, розслідування протиправних дій та інші дії для захисту українців – усе це можна назвати парламентським контролем Уповноваженого. Конституція України гарантує кожному право звертатися до Омбудсмана з прав людини. Ба більше, є спеціальний закон, який регулює його роботу.

До Офісу Омбудсмана суттєво збільшилася кількість звернень

Усунення проблем з порушенням прав людини нерідко починається після звернення до Омбудсмана Дмитра Лубінця, чи його представників. Захищати свої права таким чином можуть всі українці, проте особлива увага посадовців націлена на незахищені категорії: внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і жителів громад, що постраждали від війни.

Позасудовий захист прав став важливим в умовах воєнного стану, тож кількість звернень до Офісу Уповноваженого зростає. Про це говорили під час першої зустрічі участь в межах "Тижні обізнаності", що проводить Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про головні напрями парламентського контролю розповідає 24 Канал.

Представниця Уповноваженого з соціальних та економічних прав Олена Колобродова під час зустрічі розповіла, що кожне звернення громадян до Офісу є важливим джерелом інформації. Це, зокрема, дозволяє виявити системні проблеми й прогалини в законодавстві. За її словами, усього захист прав людей відбувається за 10 основними напрямками.

Олена Колобродова Представниця Омбудсмана із соціальних та економічних прав Нашим незмінними пріоритетом залишається захист прав кожної людини. Головна мета - щоб кожна людина могла звернутися, і її проблема не залишалася без уваги.

Посадовиця додала, що кожен з 10 напрямків координує представник Уповноваженого, якого він особисто призначає. Крім того, важливу роль в допомозі людям відіграють експертні ради. До їхньої роботи залучаються фахівці й представники громадянського суспільства.

За словами Олени Колобродової, лише одне зі звернень громадянина може стосуватися кількох напрямків парламентського контролю Уповноваженого. Як результат – за 2026 рік вже надійшло 154 тисяч 062 звернення.

Про які напрямки йде мова

Уповноважений з прав людини та його представники працюють за напрямками:

захист прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони;

﻿﻿захист прав осіб, позбавлених свободи внаслідок російської агресії проти України, та зниклих безвісти;

﻿﻿захист прав дитини;

﻿﻿захист прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України;

﻿﻿захист соціальних та економічних прав людини;

﻿﻿міжнародне співробітництво та європейська інтеграція;

﻿﻿забезпечення рівних прав і свобод, захист прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів;

﻿﻿захист прав людини в місцях несвободи;

﻿﻿захист інформаційних прав людини;

﻿﻿захист права на справедливе правосуддя в системі судоустрою та представництво в Конституційному Суді України.

Звернутися до фахівців через порушення прав у названих сферах можна як безпосередньо до центрального Офісу Уповноваженого, так і до регіонального представництва.

Ми забезпечуємо мережу регіональних представництв. Це дозволяє бути ближчими до людей і оперативніше реагувати на порушення прав людей. Це особливо важливо для тих, хто не може звернутися до центрального офісу,

– сказала Олена Колобродова.

Чи можуть інституції ігнорувати співпрацю з Офісом Уповноваженого з прав людини

Працівник Секретаріату Уповноваженого Андрій Багмет під час дискусії нагадав, що стаття 188-40 Кодексу України про адміністративні порушення передбачає штраф за невиконання законних вимог Уповноваженого або його представників. Для посадових осіб та громадян-субʼєктів підприємницької діяльності розмір штрафу сягає від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1 700 – 3 400 гривень.

Відмова від співпраці, умисне приховування або надання неправдивих даних, будь-яке незаконне втручання в діяльність Уповноваженого з метою протидії тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством,

– зауважив Андрій Багмет.

Нагадаємо, унікальна гуманітарна місія з евакуації жителів Олешок була проведена за сприяння Першої леді США й особистого залучення Офісу Уповноваженого з прав людини.

Наприкінці жовтня завдяки перемир'ю, яке тривало 140 годин, вдалося успішно вивезти 750 осіб з тимчасово окупованого міста на Херсонщині.