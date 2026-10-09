Ветерани матимуть свого координатора: як працюватиме нова служба супроводу

В Україні створюють Державну службу супроводу ветеранів, яка надаватиме кожному звільненому з військової служби персонального координатора. Фахівець допомагатиме з відновленням здоров'я, юридичними питаннями, виплатами та працевлаштуванням без необхідності самостійно оббивати пороги установ.

Автоматичний розподіл та CRM-система "Оскар"

Держава розробляє модель, щоб військовий після служби міг легше інтегруватися в цивільне життя. Планується, що супровід ветерана передаватиметься від частини до фахівця із супроводу. Підрозділ матиме свої обов'язки перед звільненням службовця, а фахівець – свої. Таку модель заступниця міністра оборони Любов Галан презентувала представниками Посольства Канади. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Так військові частини повинні повністю завершити юридичні та фінансові питання, перед тим, як звільнити зі служби людину. Також командування повинне буде зібрати інформацію про потреби ветерана. Далі, якщо в цьому є потреба, інформацію передадуть фахівцю із супроводу.

Після звільнення військового цей фахівець стає координатором: допомагає ветерану знайти програми й послуги, координує взаємодію з установами, відповідальними за медичні та соціальні послуги, виплати та компенсації,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, нову концепцію підтримки військовослужбовців презентували на засіданні Координаційного штабу. Базою для створення Державної служби супроводу ветеранів стане Державний ветеранський простір.

Як зазначають в Міністерстві у справах ветеранів, головна мета реформи – позбавити демобілізованих військових потреби самостійно шукати необхідні послуги та ходити кабінетами різних відомств.

Після отримання висновку військово-лікарської комісії або інформації про демобілізацію дані ветерана автоматично потраплятимуть до CRM-системи "Оскар".

За кожним захисником чи захисницею закріплюватимуть персонального фахівця, який зобов'язаний вийти на зв'язок упродовж 24 – 48 годин. Під час першої розмови координатор оцінить потреби людини: від медичної допомоги й протезування до розв'язання житлових питань і можливостей для працевлаштування.

Критерієм роботи і супроводу має бути не кількість консультацій чи виданих направлень, а фактичний результат для ветерана та його родини,

– наголосив перший заступник Міністра у справах ветеранів Сергій Рекун.

На основі даних формуватимуть індивідуальний план дій, який ветеран зможе зручно погодити через застосунок Дія.

Координатор супроводжуватиме військовослужбовця на всіх етапах і стежитиме за тим, щоб призначені послуги були фактично отримані. Фахівець організовуватиме взаємодію з Міноборони, МОЗ, службою зайнятості та місцевою владою.

Окрім цього, уряд планує відмовитися від старої системи навантаження, коли на одного фахівця припадало до 100 людей. Натомість запровадять бальну систему, яка враховуватиме складність кожного окремого випадку та необхідний обсяг допомоги.

Нагадаємо, реформу системи фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ініціювали в рамках загального покращення ветеранської політики. Додатково планується покращити напрями медичної допомоги, реабілітації та протезування.

У 2027 році для потреб ветеранів та членів їхніх родин у Державному бюджеті планують закласти близько 18,5 мільярда гривень.