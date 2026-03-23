Помилка на старті коштує нервів: чи законно змінювати нотаріуса для ведення спадкової справи

Спадкоємці мають відповідально обрати нотаріуса для ведення справи та подати відповідні документи. Це важливо, адже зміна фахівця фактично не доаускається законодавством – спадкова справа має заводитися один раз.

Чи можна обрати іншого нотаріуса після відкриття спадкової справи?

Нотаріус, до якого звернулася родина спадкодавця, одразу заводить справу. Але іноді одні родичі не задоволені вибором першого фахівця й бажають його змінити. Про те, чи можна змінити нотаріуса, коли справа вже відкрита, розповіла на сторінці в Treads юристка Євгенія Козлова.

Спадкова справа лише раз може бути розпочата та в більшості випадків ведеться одним нотаріусом до кінця.

Помилка на старті може коштувати вам місяців нервів, затягування оформлення і додаткових проблем із документами. Тому у спадкових питаннях найнебезпечніше – діяти поспіхом і без професійної поради,

– зазначила експертка.

Заміна нотаріуса після відкриття справи виняткова, лише у випадках:

неможливості приватного нотаріуса здійснювати діяльність через ﻿﻿блокування чи анулювання доступу до Реєстру;

ліквідації нотаріальної контори;

інших обʼєктивних перешкод.

Для того, щоб за потреби передати справу іншому нотаріусу, потрібна заява всіх спадкоємців. Фахівець має бути обраний в межах того самого округу.

Якщо державну нотаріальну контору закрили, то від спадкоємців подається заява нотаріусу, який веде справу, або ліквідаційній комісії, або територіальному органу Мінʼюсту.

Приватний нотаріус або контора веде її до закінчення процесу та зберігає у своєму архіві.

Важливо! Якщо різні нотаріуси відкрили кілька спадкових справ, то її має вести фахівець, який першим відкрив її, згідно з паперовими носіями.

Як відбувається розгляд справ, які відкриті на тимчасово окупованих територіях?

Справа відкрита на ТОТ може бути в Спадковому реєстрі, але часто до неї просто немає доступу. Експерти кажуть, що її можна відновити.

Якщо справа розглядається не за місцем відкриття спадщини, то нотаріус вже на правильному місці має право витребовувати документи та продовжити її ведення. Однак це не стосується окремих випадків, зазначених в абзацах 1, 3, 4 пункту 21 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України. Тобто, під час воєнного стану та ще 6 місяців після нього, спадкоємці можуть звертатися до будь-якого нотаріуса, якщо спадщина відкрилась на окупованій території або в зоні бойових дій.

