Якщо людина приймає спадщину, то вона або бере на себе всі зобов'язання померлого, або ж повинна відмовитися від усього, що мала б отримати. Так відомо про справу, згідно з якою кредитор звернувся до законної спадкоємиці, але вона відмовлялася сплачувати борг.

Чому суд змусив жінку сплатити кредитору гроші

Українка звернулася до Верховного Суду після того, як нижчі інстанції стали на бік кредитора її загиблого родича. Адвокат позивачки вважав, що договір позики між двома ФОПами не може розглядатися в площині цивільного судочинства. Але, як стало відомо з матеріалів справи №753/12955/24, після смерті позичальника відбулася заміна боржника через передачу боргу у спадщину.

За загальним правилом, спадкоємець має сплачувати борг, якщо він не перевищує вартість отриманої спадщини. У цій справі жінка отримала від родича 8 мільйонів гривень на рахунку в Ощадбанку. А борг померлого, який залишився, сягав 2,4 мільйона гривень.

Важливо! У таких спорах саме на спадкоємцеві лежить обов'язок довести, що вартість успадкованого майна обмежує суму, яку з нього може вимагати кредитор.

Відомо, що спадкодавець за життя взяв кредит саме на таку суму, але помер, не повернувши її. Тоді кредитор направляв претензії до доньки чоловіка. Вона на повідомлення не відповідала.

Розподіл спадщини не розв'язав проблему

Далі жінка з іншою спадкоємицею уклали договір про поділ спадкового майна. Борг за таких умов залишився все одно за донькою померлого.

Донька є спадкоємицею, яка зобов'язана задовольнити вимоги кредитора спадкодавця, оскільки у спірному випадку відбувалася заміна боржника в основному зобов`язанні. Встановивши, що вона успадкувала гроші на суму більшу, ніж вимоги позивача у цій справі за договором позики, місцевий суд, з яким погодився й апеляційний суд, дійшов правильного висновку про задоволення позову,

– йдеться в постанові Верховного Суду.

Таким чином вироки попередніх інстанцій суд залишив без змін.

Нагадаємо, якщо борги перевищують вартість отриманого майна, то людина має право відмовитися від спадку, подавши заяву в нотаріальну контору.

Відповідно до законодавства, у спадщину не можуть передаватися особисті немайнові права, аліменти та права на відшкодування шкоди здоров'ю.