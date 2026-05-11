Без цього спадщину не оформлять: які документи потрібні українцям у 2026 році

Аби отримати спадщину людина має не лише звернутися до нотаріуса за 6 місяців після її відкриття, але й зібрати пакет документів. якщо умови не виконані, громадянин не може претендувати на майно спадкодавця.

Що потрібно мати для отримання спадщини?

Існують чіткі правила для спадкоємців, які регулюються чинним Цивільним кодексом України. Майно першочергово переходить до тих, кого спадкодавець вказав у заповіті. Якщо людина сама не визначила, хто має отримувати її спадок, то майно передається родичам у порядку черги – від найближчих до більш дальніх. Про це йдеться у статті 1 261 ЦК.

Серед родичів першої черги є діти (народжені чи зачаті за життя спадкодавця), батьки, дружина чи чоловік. Усі інші рідні наступними мають право на спадщину, якщо близькі відмовилися від неї. Право може перейти аж до членів родини четвертої черги, якщо всі попередні не забрали майно.

Наявність документів визначає, чи може людина отримати спадщину. Зокрема ті рідні, хто претендують на спадщину, але не проживали разом із померлим, мають обов'язково написати заяву нотаріусу. Від 14 років людина може зробити це самостійно, а за молодших дітей чи непрацездатних батьків це роблять опікуни.

Серед інших документів, що вимагаються для отримання спадщини є свідоцтво про смерть спадкодавця, паспорт та картка платника податків спадкоємця та довідка про останнє місце проживання померлого. Обов'язково потрібно документально підтвердити родинні зв'язки або принести заповіт. Також за наявності можна подати фахівцю документи на майно.

Юрист Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE зазначив, що заяву обов'язково подають протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. В іншому випадку отримати майно померлого можна тільки через суд. Тому спадкоємцям радять не зволікати з рішенням щодо отримання спадку й одразу ж робити всі необхідні дії для його приймання. Обов'язково варто зібрати всі документи, аби процес був простим і швидким.

Можливо, що деякі документи були втрачені. Тоді за короткий час спадкоємці мають їх відновити, адже обов'язкові папери мають бути на руках. Навіть через відсутність одного важливого документа людині можуть відмовити, а отже право на прийняття спадщини передадуть іншому родичу. За умови відсутності заповіту – це цілком можливий сценарій.

Що ще варто знати про спадщину у 2026 році?

Експерти пояснили, що під час оформлення спадщини люди часто припускаються помилок, через які можуть втратити майно. Це може статися, зокрема, через пропуск шестимісячного строку для подання заяви нотаріусу, відсутність документів на майно, неправильне розуміння черговості спадкування та ігнорування боргів померлого.

Якщо після смерті людини немає спадкоємців або всі вони відмовилися від спадщини, майно можуть визнати відумерлим. У такому випадку воно переходить у власність територіальної громади за рішенням суду. При цьому громада, яка отримала таке майно, повинна також виконати зобов’язання перед кредиторами померлого в межах вартості спадщини.

Тому існують випадки, коли від спадщини краще відмовитися. Причиною можуть бути великі борги померлого, високі податки для неблизьких родичів або значні витрати на переоформлення майна.