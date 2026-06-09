Важлива вимога кредитора: коли спадкоємці зобов'язані повернути борг померлого родича

Якщо людина помирає, а банки чи мікрофінансові установи не нагадали вччасно її спадкоємцям про борги, то повернути гроші за законом вже не вдасться. Проте будь-яка заборогованість передається спадкоємцям разом зі спадком. При цьому, борги не можуть перевищувати вигоду від отриманого майна.

Як має діяти спадкоємець, який знає про борги свого померлого родича?

Люди, отримуючи спадок, перебирає на себе кредитні зобов'язання спадкодавця. За загальним правилом, вона повинна сплатити заборгованість, але фінансові установи не можуть довго чекати. Першочергово спадкоємець має повідомити кредитора про смерть людини та про те, що тепер він буде платити її борг. Водночас спадкоємцю нічого не буде, якщо він не передасть таке повідомлення. Про це розповів адвокат зі спадщини Павло Васильєв.

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Водночас кредитор сам може подати вимогу до спадкоємця про погашення боргу. Згідно зі статтею 1281 Цивільного кодексу, час необмежений точно, а залежить від того, коли позичальник дізнався про смерть боржника. Свої вимоги до спадкоємця, який прийняв борги померлого, треба звернутися з вимогами протягом шести місяців з дня одержання спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину.

Кредитор спадкодавця, який не ставив вимогу до спадкоємців, що прийняли спадщину, позбавляється право вимоги,

– зазначив Васильєв.

Але в більшості випадків кредитори не забувають про борг і все ж звертаються задля повернення грошей. У такому випадку, каже експерт, кожен зі спадкоємців має задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Сплатити борг померлого родича можливо за допомогою одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором не було встановлено інших норм. Якщо вимоги ігноруються, кредитор може звернутися до суду й стягнути виплату коштом майна, отриманого спадкоємцем.

Як саме кредитор звертається до спадкоємця?

Банки та інші фінансові установи можуть подати звернення до спадкоємця через нотаріуса. Якщо людина перебуває за кордоном, то це можливо за допомогою консульських установ.

Також кредитор може направити лист з документами особисто до людини, або ж подати відповідний позов до суду.

Важливо, що щодо звернення кредитора до спадкоємця також немає чіткої форми. За словами Павла Васильєва, вона складається в довільній письмовій формі.

Щоб вона мала юридичну силу та була прийнята нотаріусом, спадкоємцями чи судом, у ній обов'язково має бути зазначено: кому адресовано, тобто дані нотаріуса або прізвища, ім'я та по батькові та адреси конкретних спадкоємців,

– сказав адвокат.

Крім того, в претензії до людини мають зазначатися:

повні дані кредитора, контакти та реквізити для повернення коштів;

підстави виникнення боргу з посиланнями на документи, які підтверджують, що померлий дійсно був боржником;

чітка сума заборгованості – тіла кредиту відсотків, пені, якщо вони нараховані на момент смерті, з детальним розрахунком.

Що, якщо спадкоємців немає?

Законом визначено, що у випадку, коли родичі померлого боржника не подавали заяв про прийняття спадщини, в такому разі кредитор має подати вимогу до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. Нотаріус зобов'язаний внести борг у майбутню спадкову справу.

Якщо родичі не з'являться зовсім, то спадщина – в тому числі й борги – вважатиметься відумерлою. Тому погашенням заборгованості займатиметься територіальна громада, яка прийме спадок людини собі.

Що ще варто знати про оплату кредитів, переданих у спадок?

Разом із майном після смерті людини спадкоємці отримують і її борги. Це можуть бути кредити, комунальні заборгованості, позики чи інші фінансові зобов’язання. При цьому закон не дозволяє прийняти лише вигідну частину спадщини, тому борги автоматично переходять разом із майном.

Кредитор не може вимагати більше, ніж людина реально отримала у спадок. Спадкоємець при цьому має право відмовитися від спадщини, якщо боргове навантаження перевищує її загальну вартість.

Якщо спадкоємці не приймають спадщину або відмовляються від неї, вони не несуть відповідальності за борги. У складних випадках усе вирішується через нотаріуса або суд, залежно від ситуації зі спадщиною та кредитними зобов’язаннями.