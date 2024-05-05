Сплата боргу замість померлого родича

Законопроєкт щодо таких змін вже зареєстровано у Верховній Раді і якщо його ухвалять, тоді українці не зможуть відмовлятися від спадщини, якщо у померлого спадкодавця є зобов'язання перед кредиторами.

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Як зазначається у пояснювальній записці законопроєкту, такі дії відбуваються "з порушенням принципів чесноти та сумлінності у цивільних правовідносинах" для того, щоб приховати активи, які можуть стягнути кредитори померлого.

Зверніть увагу! Вважається, що родич померлого, який постійно проживав з ним на час відкриття спадщини, прийняв спадок, якщо не заявив у нотаріуса про відмову від нього. На це дається 6 місяців від дня смерті спадкодавця.

Що робити, якщо прийняв спадщину

Якщо особа прийняла спадщину за наявності кредиту у померлого спадкодавця, тоді їй доведеться сплатити борг.