Сплата боргу замість померлого родича
Законопроєкт щодо таких змін вже зареєстровано у Верховній Раді і якщо його ухвалять, тоді українці не зможуть відмовлятися від спадщини, якщо у померлого спадкодавця є зобов'язання перед кредиторами.
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Як зазначається у пояснювальній записці законопроєкту, такі дії відбуваються "з порушенням принципів чесноти та сумлінності у цивільних правовідносинах" для того, щоб приховати активи, які можуть стягнути кредитори померлого.
Що робити, якщо прийняв спадщину
Якщо особа прийняла спадщину за наявності кредиту у померлого спадкодавця, тоді їй доведеться сплатити борг.
- Перш за все, доведеться заблокувати банківські картки померлого родича та надати свідоцтво про смерть. Це може бути оригінал, або ж нотаріально засвідчена копія.
- Таким чином, відсотки за кредитом, який був у померлого, не нараховуватимуться, а спадкоємець повинен буде виплатити лише тіло позики.